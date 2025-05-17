Волонтёры борются с пожарами в Забайкалье и просят о помощи

Волонтёры борются с лесными пожарами возле экокурорта «Кука» в Забайкалье и просят о помощи. 17 мая в чате добровольцев появилось сообщение о нескольких очагах возгорания вблизи села Кука Читинского района. С раннего утра местные жители и активисты пытаются справиться с огнём, но ситуация осложняется сильным задымлением.

На месте также зафиксированы опасные «свечки» — тлеющие стволы деревьев, которые могут спровоцировать новые возгорания. Добровольцы продолжают работу и ждут подкрепления. Говорят, что с собой нужно брать кассетный респиратор, огнеупорную одежду, прочные перчатки и высокую закрытую обувь.