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Регион
17 мая, 13:22

Волонтёры борются с пожарами в Забайкалье и просят о помощи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Волонтёры борются с лесными пожарами возле экокурорта «Кука» в Забайкалье и просят о помощи. 17 мая в чате добровольцев появилось сообщение о нескольких очагах возгорания вблизи села Кука Читинского района. С раннего утра местные жители и активисты пытаются справиться с огнём, но ситуация осложняется сильным задымлением.

На месте также зафиксированы опасные «свечки» — тлеющие стволы деревьев, которые могут спровоцировать новые возгорания. Добровольцы продолжают работу и ждут подкрепления. Говорят, что с собой нужно брать кассетный респиратор, огнеупорную одежду, прочные перчатки и высокую закрытую обувь.

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Напомним, по официальным данным, в регионе зафиксировано 35 активных очагов возгорания, угрожающих населённым пунктам. В зоне особой опасности оказались станция Кука и деревня Танха. Правоохранительные органы уже инициировали три уголовных производства. Специалисты продолжают борьбу с огнём, однако ситуация остаётся сложной.

Александра Мышляева
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