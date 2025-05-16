В Забайкалье выявили 94 виновника масштабных природных пожаров

По фактам крупных природных пожаров в Забайкальском крае возбуждено три уголовных дела. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«С начала года установлены 94 виновника пожаров, включая 40 несовершеннолетних, возбуждены три уголовных дела», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время специалисты борются с 35 лесными пожарами, которые представляют угрозу населённым пунктам, включая станцию Кука и деревню Танха. Сегодня самолёт Бе-200ЧС потушил очаг возгорания на 40 гектарах в районе эко-курорта «Кука», сбросив за пять заходов 40 тонн воды. На земле более 70 специалистов и 17 единиц техники обеспечивают защиту населённых пунктов от огня. Вертолёт Ми-8 МЧС России продолжает тушить очаг пожара в районе Танхи, за 12 заходов сбросив около 35 тонн воды. На месте работают 45 пожарных и 11 единиц техники.