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Регион
16 мая, 12:03

В Забайкалье выявили 94 виновника масштабных природных пожаров

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Alaskagirl8821

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Alaskagirl8821

По фактам крупных природных пожаров в Забайкальском крае возбуждено три уголовных дела. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«С начала года установлены 94 виновника пожаров, включая 40 несовершеннолетних, возбуждены три уголовных дела», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время специалисты борются с 35 лесными пожарами, которые представляют угрозу населённым пунктам, включая станцию Кука и деревню Танха. Сегодня самолёт Бе-200ЧС потушил очаг возгорания на 40 гектарах в районе эко-курорта «Кука», сбросив за пять заходов 40 тонн воды. На земле более 70 специалистов и 17 единиц техники обеспечивают защиту населённых пунктов от огня. Вертолёт Ми-8 МЧС России продолжает тушить очаг пожара в районе Танхи, за 12 заходов сбросив около 35 тонн воды. На месте работают 45 пожарных и 11 единиц техники.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Амурской области бушуют массивные природные пожары. В частности, огонь вплотную приблизился к оживлённой трассе, соединяющей Благовещенск и Свободный. Президент России Владимир Путин связался по телефону с губернатором области Василием Орловым. В ходе беседы глава региона проинформировал лидера РФ о текущей ситуации с природными пожарами в регионе.

Александра Мышляева
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