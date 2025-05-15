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Регион
15 мая, 08:21

Более 166 тысяч кур сгорели при пожаре в инкубаторе птицефабрики под Астраханью

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Обложка © Пресс-служба МЧС России

В Астраханской области крупный пожар охватил инкубатор птицефабрики «Владимировская». Погибло огромное количество кур, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Пожар на птицефабрике. Видео © Пресс-служба МЧС

Огонь быстро распространился по двухэтажному зданию, достигнув площади около двух тысяч квадратных метров. До прибытия пожарных расчётов из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. К счастью, никто из них не пострадал. К сожалению, избежать потерь среди поголовья не удалось: по предварительным данным, в результате ЧП погибли около 166 тысяч кур.

В настоящий момент на месте продолжают работать подразделения МЧС, идёт интенсивная ликвидация возгорания. Причины инцидента устанавливаются.

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Владимир Озеров
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