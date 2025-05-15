Более 166 тысяч кур сгорели при пожаре в инкубаторе птицефабрики под Астраханью
Обложка © Пресс-служба МЧС России
В Астраханской области крупный пожар охватил инкубатор птицефабрики «Владимировская». Погибло огромное количество кур, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Пожар на птицефабрике. Видео © Пресс-служба МЧС
Огонь быстро распространился по двухэтажному зданию, достигнув площади около двух тысяч квадратных метров. До прибытия пожарных расчётов из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. К счастью, никто из них не пострадал. К сожалению, избежать потерь среди поголовья не удалось: по предварительным данным, в результате ЧП погибли около 166 тысяч кур.
В настоящий момент на месте продолжают работать подразделения МЧС, идёт интенсивная ликвидация возгорания. Причины инцидента устанавливаются.
Ранее в Москве в жилом многоэтажном доме вспыхнул пожар. Огнём охватило сразу три этажа строения. Все люди, которые находились выше источника возгорания, оказались выше огня, поэтому не могли самостоятельно выбраться.