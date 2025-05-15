Более 166 тысяч кур сгорели при пожаре в инкубаторе птицефабрики под Астраханью

Огонь быстро распространился по двухэтажному зданию, достигнув площади около двух тысяч квадратных метров. До прибытия пожарных расчётов из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. К счастью, никто из них не пострадал. К сожалению, избежать потерь среди поголовья не удалось: по предварительным данным, в результате ЧП погибли около 166 тысяч кур.