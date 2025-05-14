Глава Амурской области доложил Путину о ситуации с лесными пожарами
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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Амурской области Василием Орловым. Губернатор доложил главе государства о ситуации с природными пожарами в регионе.
В сообщении Кремля говорится, что меры по борьбе со стихией принимаются «энергично».
Напомним, последние дни в Амурской области бушуют массивные природные пожары. В частности, лесной пожар вплотную приблизился к оживлённой трассе, соединяющей Благовещенск и Свободный. Также огонь охватил гаражи и хозпостройки в наукограде Циолковский, расположенном в 20 км от космодрома Восточный. Накануне власти сообщили, что жителям города ничего не угрожает, а природный пожар у Циолковского локализован.