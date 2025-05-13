Город Циолковский у космодрома Восточный заблокирован лесным пожаром

Лесные пожары в Амурской области добрались до наукограда Циолковский, который расположен у космодрома Восточный и где живут его сотрудники. Как пишет Amur Mash, город уже заблокирован огнём, люди не могут его покинуть.

Лесные пожары в наукограде Циолковский. Видео © Amur Mash

Пламя уже охватило хозпостройки и гаражи на улице Гагарина и угрожает 15 новостройкам. По данным телеграм-канала, местные жители покидают дома своими силами — эвакуацию в городе до сих пор не объявили. А дорога из города уже напоминает ад: всё заволокло дымом, а деревья на обочинах в огне.