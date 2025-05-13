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13 мая, 13:20

Город Циолковский у космодрома Восточный заблокирован лесным пожаром

Лесные пожары в Амурской области добрались до наукограда Циолковский, который расположен у космодрома Восточный и где живут его сотрудники. Как пишет Amur Mash, город уже заблокирован огнём, люди не могут его покинуть.

Лесные пожары в наукограде Циолковский. Видео © Amur Mash

Пламя уже охватило хозпостройки и гаражи на улице Гагарина и угрожает 15 новостройкам. По данным телеграм-канала, местные жители покидают дома своими силами — эвакуацию в городе до сих пор не объявили. А дорога из города уже напоминает ад: всё заволокло дымом, а деревья на обочинах в огне.

Пожарные продолжают тушение. Остаётся надежда на ливень, который уже идёт в других районах Амурской области.

Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила полмиллиона гектаров
Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила полмиллиона гектаров

Напомним, что и сам космодром Восточный оказался окутан дымом. А ранее стало известно, что лесной пожар вплотную приблизился к оживлённой трассе, соединяющей Благовещенск и Свободный.

Обложка ©

Шедеврум/Life.ru

Александра Вишнякова
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