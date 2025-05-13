Город Циолковский у космодрома Восточный заблокирован лесным пожаром
Лесные пожары в Амурской области добрались до наукограда Циолковский, который расположен у космодрома Восточный и где живут его сотрудники. Как пишет Amur Mash, город уже заблокирован огнём, люди не могут его покинуть.
Лесные пожары в наукограде Циолковский. Видео © Amur Mash
Пламя уже охватило хозпостройки и гаражи на улице Гагарина и угрожает 15 новостройкам. По данным телеграм-канала, местные жители покидают дома своими силами — эвакуацию в городе до сих пор не объявили. А дорога из города уже напоминает ад: всё заволокло дымом, а деревья на обочинах в огне.
Пожарные продолжают тушение. Остаётся надежда на ливень, который уже идёт в других районах Амурской области.
Напомним, что и сам космодром Восточный оказался окутан дымом. А ранее стало известно, что лесной пожар вплотную приблизился к оживлённой трассе, соединяющей Благовещенск и Свободный.
Шедеврум/Life.ru