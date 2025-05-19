В Забайкалье страшный лесной пожар подобрался к женскому монастырю и дому ребёнка

По данным Министерства природных ресурсов Забайкальского края, площадь пожара составляет 25 гектаров. В тушении задействованы 38 специалистов лесопожарной службы и пять единиц техники.

Как сообщал Life.ru, волонтёры и спасатели уже несколько дней борются с лесными пожарами в Забайкалье и просят о помощи. На прошлой неделе в чате добровольцев появилось сообщение о нескольких очагах возгорания вблизи села Кука Читинского района.