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19 мая, 10:17

В Забайкалье страшный лесной пожар подобрался к женскому монастырю и дому ребёнка

Лесной пожар подступает к женскому монастырю и дому ребёнка в Забайкальском крае

Лесной пожар угрожает женскому монастырю и дому ребёнка в посёлке Атамановка Забайкальского края. Ситуация критическая.

Лесной пожар в Забайкальском крае. Видео © Telegram / Телеканал «Забайкалье» | ЗРТК | ТВ Чита

В связи с продолжающимся лесным пожаром в районе сел Песчанка и Атамановка, из зоны бедствия выводят волонтеров, помогавших в тушении. На месте остаются только профессиональные пожарные и сотрудники МЧС. По информации от добровольцев, в село направлена авиация для эвакуации местных жителей.

По данным Министерства природных ресурсов Забайкальского края, площадь пожара составляет 25 гектаров. В тушении задействованы 38 специалистов лесопожарной службы и пять единиц техники.

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Как сообщал Life.ru, волонтёры и спасатели уже несколько дней борются с лесными пожарами в Забайкалье и просят о помощи. На прошлой неделе в чате добровольцев появилось сообщение о нескольких очагах возгорания вблизи села Кука Читинского района.

Обложка ©

Telegram / Телеканал «Забайкалье» | ЗРТК | ТВ Чита

Наталья Демьянова
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