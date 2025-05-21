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21 мая, 17:23

В центре Москвы произошёл пожар в ресторане турецкой кухни «Мармарис»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Urri

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Urri

В центре Москвы произошёл пожар в ресторане турецкой кухни. Как сообщает SHOT, возгорание случилось в заведении «Мармарис» на Арбате — по предварительной информации, огонь возник в вентиляционной вытяжке. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

По последним сведениям, пожар к этому моменту уже удалось потушить.

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Ранее Life.ru сообщал, что природный пожар в Забайкалье уничтожил семь строений в детском лагере «Огонёк», три здания удалось сохранить от огня. Пожарные быстро прибыли на место, эвакуировали сотрудников лагеря — детей на тот момент там не было. Ликвидацию возгорания затруднял сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Александра Мышляева
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