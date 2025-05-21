В центре Москвы произошёл пожар в ресторане турецкой кухни «Мармарис»

В центре Москвы произошёл пожар в ресторане турецкой кухни. Как сообщает SHOT , возгорание случилось в заведении «Мармарис» на Арбате — по предварительной информации, огонь возник в вентиляционной вытяжке. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Ранее Life.ru сообщал, что природный пожар в Забайкалье уничтожил семь строений в детском лагере «Огонёк», три здания удалось сохранить от огня. Пожарные быстро прибыли на место, эвакуировали сотрудников лагеря — детей на тот момент там не было. Ликвидацию возгорания затруднял сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.