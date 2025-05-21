Пожар уничтожил семь построек в детском лагере «Огонёк» в Забайкалье

Природный пожар в Забайкалье уничтожил семь строений в детском лагере «Огонёк», три здания удалось сохранить от огня. К настоящему моменту открытое горение получилось потушить, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Тушение пожара в детском лагере «Огонёк». Видео © Пресс-служба МЧС России

«Ликвидировали открытое горение в детском лагере «Огонёк». Проводится разбор и проливка конструкций. Предварительно, огнём уничтожены семь построек, три здания пожарным удалось отстоять. Тушение осложняли порывы ветра до 20 м/с, расположение лагеря в труднодоступном месте лесного массива и низкая огнестойкость деревянных зданий», — сообщили в ведомстве чрезвычайных ситуаций.

В пресс-службе министерства добавили, что пожарные оперативно прибыли на место и эвакуировали персонал лагеря, детей там в это время не было. Тушение осложнялось ветром с порывами до 20 метров в секунду, труднодоступностью локации и высокой воспламеняемостью строений в лагере. Эксперты выясняют причины пожара.