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Регион
21 мая, 14:18

Пожар уничтожил семь построек в детском лагере «Огонёк» в Забайкалье

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Природный пожар в Забайкалье уничтожил семь строений в детском лагере «Огонёк», три здания удалось сохранить от огня. К настоящему моменту открытое горение получилось потушить, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Тушение пожара в детском лагере «Огонёк». Видео © Пресс-служба МЧС России

«Ликвидировали открытое горение в детском лагере «Огонёк». Проводится разбор и проливка конструкций. Предварительно, огнём уничтожены семь построек, три здания пожарным удалось отстоять. Тушение осложняли порывы ветра до 20 м/с, расположение лагеря в труднодоступном месте лесного массива и низкая огнестойкость деревянных зданий», — сообщили в ведомстве чрезвычайных ситуаций.

В пресс-службе министерства добавили, что пожарные оперативно прибыли на место и эвакуировали персонал лагеря, детей там в это время не было. Тушение осложнялось ветром с порывами до 20 метров в секунду, труднодоступностью локации и высокой воспламеняемостью строений в лагере. Эксперты выясняют причины пожара.

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Напомним, сегодня стало известно о пожаре в детском лагере «Огонёк» в Забайкалье. Пламя распространилось по одному из корпусов учреждения, охватив площадь в 120 квадратов. К тушению привлекли 50 сотрудников и 11 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.

Юрий Лысенко
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