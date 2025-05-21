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21 мая, 05:19

Пожар вспыхнул в многоэтажке в Ставрополе после взрыва, эпицентр оказался под крышей

Губернатор Владимиров: В многоэтажке в Ставрополе произошёл пожар после взрыва

Обложка © Телеграм / Нетипичный Ставрополь

Обложка © Телеграм / Нетипичный Ставрополь

Пожар вспыхнул в многоэтажном доме на улице Тухачевского в Ставрополе после взрыва бытового газа на верхнем этаже. Возгорание удалось локализовать, пишет в телеграм-канале губернатор края Владимир Владимиров.

Видео © Телеграм / Нетипичный Ставрополь

«Утром в одной из многоэтажек по ул. Тухачевского в Ставрополе произошел взрыв с возгоранием в квартире на верхнем этаже. По предварительным данным, причиной стал инцидент с бытовым газом. На месте находятся все экстренные службы, глава Ставрополя. Пожар локализован», — написал губернатор.

Мэр города Иван Ульянченко уточнил, что в результате пострадала женщина, её на скорой медики доставили в больницу. На месте ЧП работают все экстренные службы Ставрополя, дом отключён от коммуникаций. Из видео с места событий следует, что хлопок разрушил целый этаж и побил порядка 60 припаркованных во дворе машин.

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Андрей Бражников
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