Пожар вспыхнул в многоэтажке в Ставрополе после взрыва, эпицентр оказался под крышей

Пожар вспыхнул в многоэтажном доме на улице Тухачевского в Ставрополе после взрыва бытового газа на верхнем этаже. Возгорание удалось локализовать, пишет в телеграм-канале губернатор края Владимир Владимиров.

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«Утром в одной из многоэтажек по ул. Тухачевского в Ставрополе произошел взрыв с возгоранием в квартире на верхнем этаже. По предварительным данным, причиной стал инцидент с бытовым газом. На месте находятся все экстренные службы, глава Ставрополя. Пожар локализован», — написал губернатор.