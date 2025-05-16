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16 мая, 18:51

Тело мужчины достали из-под завала завода в Башкирии, где произошёл взрыв

Под завалами на парафиновом заводе в Башкирии обнаружили тело мужчины. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

Под завалами на парафиновом заводе в Башкирии обнаружили тело мужчины. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

На парафиновом заводе «Свеча» в башкирском городе Салават, где произошёл взрыв под обломками спасатели нашли погибшего 46-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкортостана.

«В Салавате под завалами спасателями обнаружен погибший 46-летний мужчина. Объявлена полная ликвидация последствий», — говорится в сообщении.

МЧС опубликовало первое видео с места взрыва на парафиновом заводе в Башкирии
МЧС опубликовало первое видео с места взрыва на парафиновом заводе в Башкирии

Напомним, на фабрике в Башкортостане на парафиновом заводе «Свеча» произошёл взрыв. По предварительным данным, его причиной стала утечка из печного оборудования.

Александра Мышляева
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