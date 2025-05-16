Тело мужчины достали из-под завала завода в Башкирии, где произошёл взрыв
Под завалами на парафиновом заводе в Башкирии обнаружили тело мужчины. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан
На парафиновом заводе «Свеча» в башкирском городе Салават, где произошёл взрыв под обломками спасатели нашли погибшего 46-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкортостана.
«В Салавате под завалами спасателями обнаружен погибший 46-летний мужчина. Объявлена полная ликвидация последствий», — говорится в сообщении.
Напомним, на фабрике в Башкортостане на парафиновом заводе «Свеча» произошёл взрыв. По предварительным данным, его причиной стала утечка из печного оборудования.