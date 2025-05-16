МЧС опубликовало первое видео с места взрыва на парафиновом заводе в Башкирии
Обложка © Пресс-служба МЧС по Башкортостану
Опубликовано первое видео с места взрыва на заводе по производству парафина в Республике Башкортостан. Кадры выложила пресс-служба регионального МЧС.
Последствия ЧП на парафиновом заводе в Башкирии. Видео © Пресс-служба МЧС по Башкортостану
По предварительным данным, взрыв случился из-за нарушений технологического процесса — произошла разгерметизация печного оборудования, за которой последовало разрушение здания и пожар.
Столб дыма после взрыва на парафиновом заводе в Башкирии. Видео © Telegram / SHOT
Трое пострадавших отправлены в больницу в тяжёлом состоянии.
«Всего к ликвидации привлечены 43 человека и 17 единиц техники», — сказано в публикации.
Ранее на фабрике в Башкортостане на парафиновом заводе «Свеча» прогремел взрыв. Предварительно, его причиной стала утечка из печного оборудования. Спасатели считают, что под завалами до сих пор может находиться один человек.