МЧС опубликовало первое видео с места взрыва на парафиновом заводе в Башкирии

Опубликовано первое видео с места взрыва на заводе по производству парафина в Республике Башкортостан. Кадры выложила пресс-служба регионального МЧС.

По предварительным данным, взрыв случился из-за нарушений технологического процесса — произошла разгерметизация печного оборудования, за которой последовало разрушение здания и пожар.

Ранее на фабрике в Башкортостане на парафиновом заводе «Свеча» прогремел взрыв. Предварительно, его причиной стала утечка из печного оборудования. Спасатели считают, что под завалами до сих пор может находиться один человек.