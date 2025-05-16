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Регион
16 мая, 07:36

МЧС опубликовало первое видео с места взрыва на парафиновом заводе в Башкирии

Обложка © Пресс-служба МЧС по Башкортостану

Обложка © Пресс-служба МЧС по Башкортостану

Опубликовано первое видео с места взрыва на заводе по производству парафина в Республике Башкортостан. Кадры выложила пресс-служба регионального МЧС.

Последствия ЧП на парафиновом заводе в Башкирии. Видео © Пресс-служба МЧС по Башкортостану

По предварительным данным, взрыв случился из-за нарушений технологического процесса — произошла разгерметизация печного оборудования, за которой последовало разрушение здания и пожар.

Столб дыма после взрыва на парафиновом заводе в Башкирии. Видео © Telegram / SHOT

Трое пострадавших отправлены в больницу в тяжёлом состоянии.

«Всего к ликвидации привлечены 43 человека и 17 единиц техники», — сказано в публикации.

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Ранее на фабрике в Башкортостане на парафиновом заводе «Свеча» прогремел взрыв. Предварительно, его причиной стала утечка из печного оборудования. Спасатели считают, что под завалами до сих пор может находиться один человек.

Владимир Озеров
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