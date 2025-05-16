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Регион
16 мая, 05:49

Взрыв произошёл на парафиновой фабрике «Свеча» в Салавате

Фото © ГУ МЧС по Башкирии

Фото © ГУ МЧС по Башкирии

Взрыв произошёл на территории предприятия «Свеча» в городе Салавате, под завалами находится один человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

После взрыва здание парафиновой фабрики частично обрушилось, началось горение парафина. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Пламя охватило 50 квадратов. На месте работают сотрудники МЧС.

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Ранее в Петрозаводске, Республика Карелия, произошёл крупный пожар на территории Онежского судостроительного завода. Возгорание охватило четвёртый цех предприятия, где, по предварительным данным, находились ёмкости с горючими материалами. В результате инцидента пострадали два человека.

Андрей Бражников
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