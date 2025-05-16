Взрыв произошёл на парафиновой фабрике «Свеча» в Салавате
Фото © ГУ МЧС по Башкирии
Взрыв произошёл на территории предприятия «Свеча» в городе Салавате, под завалами находится один человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.
После взрыва здание парафиновой фабрики частично обрушилось, началось горение парафина. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Пламя охватило 50 квадратов. На месте работают сотрудники МЧС.
Ранее в Петрозаводске, Республика Карелия, произошёл крупный пожар на территории Онежского судостроительного завода. Возгорание охватило четвёртый цех предприятия, где, по предварительным данным, находились ёмкости с горючими материалами. В результате инцидента пострадали два человека.