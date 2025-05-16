Взрыв произошёл на парафиновой фабрике «Свеча» в Салавате

Взрыв произошёл на территории предприятия «Свеча» в городе Салавате, под завалами находится один человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

После взрыва здание парафиновой фабрики частично обрушилось, началось горение парафина. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Пламя охватило 50 квадратов. На месте работают сотрудники МЧС.