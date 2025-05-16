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Регион
16 мая, 06:13

Стала известна причина разрушительного взрыва на парафиновой фабрике в Салавате

Разгерметизация печного оборудования стала причиной взрыва на фабрике в Салавате

Фото © ГУ МЧС по Башкирии

Фото © ГУ МЧС по Башкирии

Разгерметизация печного оборудования стала причиной взрыва на парафиновом заводе «Свеча» в башкирском Салавате. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону, отметив, что на предприятии были допущены нарушения технологического процесса.

Видео © ГУ МЧС по Башкирии

«Предварительно, в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением. Возможно, что под завалами находится 1 человек», – уточнили в управлении.

Спасатели продолжают разбор завалов для поиска рабочего, ведётся тушение разрозненных очагов горения. Ещё трое сотрудников завода экстренно доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

Взрыв произошёл на парафиновой фабрике «Свеча» в Салавате
Взрыв произошёл на парафиновой фабрике «Свеча» в Салавате
Андрей Бражников
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