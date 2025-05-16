Стала известна причина разрушительного взрыва на парафиновой фабрике в Салавате

Разгерметизация печного оборудования стала причиной взрыва на парафиновом заводе «Свеча» в башкирском Салавате. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону, отметив, что на предприятии были допущены нарушения технологического процесса.

Видео © ГУ МЧС по Башкирии

«Предварительно, в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением. Возможно, что под завалами находится 1 человек», – уточнили в управлении.