«Квартира просто уничтожена»: В Ставрополе раскрыли последствия взрыва газа в многоэтажке
Жительница Ставрополя рассказала о последствиях взрыва газа в многоэтажке
Последствия взрыва газа в доме в Ставрополе. Обложка © Telegram / Нетипичный Ставрополь
Взрыв газа, прогремевший утром 21 мая в многоэтажном доме на улице Тухачевского в Ставрополе, был настолько мощным, что его услышали в другом районе города. Об этом рассказала местная жительница. Женщина подчеркнула, что ужаснулась от громкого звука.
«Был громкий звук. Я сразу подумала, что либо дерево рухнуло на какой-нибудь трансформатор, либо что-то взорвалось. Ужас! Там квартира просто уничтожена. Чудо, что женщина выжила», — отметила собеседница 360.ru.
Жители Ставрополя также сообщили, что ранее сталкивались с проблемами при обслуживании внутриквартирного газового оборудования. Они пожаловались, что специалисты местных служб зачастую требовали оплату за проведение осмотров, но ничего не делали по итогу.
«В прошлом месяце к нам приходили обслуживать. Заходит и говорит: стоить будет четыре тысячи, смотреть или так заплатите? В итоге он ничего не делал, просто осмотрел», — заключила женщина.
Напомним, в Ставрополе утром 21 мая в многоэтажке взорвался газ, из-за чего разнесло целый этаж. После этого вспыхнул пожар, который удалось потушить. На данный момент известно о трёх пострадавших, среди которых есть ребёнок. Также появилось видео с моментом взрыва.