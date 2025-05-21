«Квартира просто уничтожена»: В Ставрополе раскрыли последствия взрыва газа в многоэтажке

Взрыв газа, прогремевший утром 21 мая в многоэтажном доме на улице Тухачевского в Ставрополе, был настолько мощным, что его услышали в другом районе города. Об этом рассказала местная жительница. Женщина подчеркнула, что ужаснулась от громкого звука.

«Был громкий звук. Я сразу подумала, что либо дерево рухнуло на какой-нибудь трансформатор, либо что-то взорвалось. Ужас! Там квартира просто уничтожена. Чудо, что женщина выжила», — отметила собеседница 360.ru.

Жители Ставрополя также сообщили, что ранее сталкивались с проблемами при обслуживании внутриквартирного газового оборудования. Они пожаловались, что специалисты местных служб зачастую требовали оплату за проведение осмотров, но ничего не делали по итогу.