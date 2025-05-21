Дыра вместо стены: Появились жуткие кадры из разрушенной взрывом квартиры в Ставрополе

Появились ужасающие кадры из одной из квартир Ставрополя, где произошёл взрыв бытового газа. Трагедия случилась в многоэтажном доме на улице Тухачевского. Хлопок смог разрушить целый этаж, пострадала женщина.

Квартира, пострадавшая в результате взрыва газа в Ставрополе. Обложка © Telegram / Новости Ставрополя и Пятигорска

На кадрах из квартиры видно, что вместо одной из стен зияет огромная дыра. После взрыва начался пожар, который уже сумели локализовать. Сейчас на месте работают экстренные службы.