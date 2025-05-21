Дыра вместо стены: Появились жуткие кадры из разрушенной взрывом квартиры в Ставрополе
Появилось видео из полностью разрушенной взрывом газа квартиры в Ставрополе
Появились ужасающие кадры из одной из квартир Ставрополя, где произошёл взрыв бытового газа. Трагедия случилась в многоэтажном доме на улице Тухачевского. Хлопок смог разрушить целый этаж, пострадала женщина.
Квартира, пострадавшая в результате взрыва газа в Ставрополе. Обложка © Telegram / Новости Ставрополя и Пятигорска
На кадрах из квартиры видно, что вместо одной из стен зияет огромная дыра. После взрыва начался пожар, который уже сумели локализовать. Сейчас на месте работают экстренные службы.
Информацию о взрыве и дальнейшем возгорании уже также подтвердил губернатор края Владимир Владимиров. Он сообщил, что дом отключили от коммуникаций, а всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В результате взрыва также повреждено большое количество припаркованных машин.
Обложка © Telegram / Новости Ставрополя и Пятигорска