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21 мая, 05:55

Дыра вместо стены: Появились жуткие кадры из разрушенной взрывом квартиры в Ставрополе

Появилось видео из полностью разрушенной взрывом газа квартиры в Ставрополе

Появились ужасающие кадры из одной из квартир Ставрополя, где произошёл взрыв бытового газа. Трагедия случилась в многоэтажном доме на улице Тухачевского. Хлопок смог разрушить целый этаж, пострадала женщина.

Квартира, пострадавшая в результате взрыва газа в Ставрополе. Обложка © Telegram / Новости Ставрополя и Пятигорска

На кадрах из квартиры видно, что вместо одной из стен зияет огромная дыра. После взрыва начался пожар, который уже сумели локализовать. Сейчас на месте работают экстренные службы.

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Информацию о взрыве и дальнейшем возгорании уже также подтвердил губернатор края Владимир Владимиров. Он сообщил, что дом отключили от коммуникаций, а всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В результате взрыва также повреждено большое количество припаркованных машин.

Обложка © Telegram / Новости Ставрополя и Пятигорска

Наталья Афонина
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