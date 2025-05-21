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Регион
21 мая, 06:39

Град обломков: Камера сняла, как мощный взрыв изнутри разнёс многоэтажку в Ставрополе

Появилось видео с моментом взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе

Обложка © Telegram / Нетипичный Ставрополь

Обложка © Telegram / Нетипичный Ставрополь

В Сети появилось видео, на котором запечатлён взрыв на 18 этаже жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе. ЧП произошло около 7 утра 21 мая.

Момент взрыва. Видео © Telegram/ Нетипичный Ставрополь

Спустя мгновение после взрыва на землю повалились огромные куски разнесённой конструкции. Упавшими обломками повредило около 60 припаркованных машин. По факту ЧП в многоэтажке возбуждено уголовное дело.

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Напомним, что утром 21 мая в ставропольской многоэтажке взорвался газ. Мощным взрывом разнесло целый этаж. После этого вспыхнул пожар, который довольно быстро удалось потушить. На данный момент известно о трёх пострадавших, среди которых есть ребёнок.

Владимир Озеров
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