Град обломков: Камера сняла, как мощный взрыв изнутри разнёс многоэтажку в Ставрополе
Появилось видео с моментом взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе
Обложка © Telegram / Нетипичный Ставрополь
В Сети появилось видео, на котором запечатлён взрыв на 18 этаже жилого дома на улице Тухачевского в Ставрополе. ЧП произошло около 7 утра 21 мая.
Момент взрыва. Видео © Telegram/ Нетипичный Ставрополь
Спустя мгновение после взрыва на землю повалились огромные куски разнесённой конструкции. Упавшими обломками повредило около 60 припаркованных машин. По факту ЧП в многоэтажке возбуждено уголовное дело.
Напомним, что утром 21 мая в ставропольской многоэтажке взорвался газ. Мощным взрывом разнесло целый этаж. После этого вспыхнул пожар, который довольно быстро удалось потушить. На данный момент известно о трёх пострадавших, среди которых есть ребёнок.