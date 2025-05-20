Искры во все стороны: Жёлтый McLaren влетел в отбойник и загорелся в Подмосковье

Жёлтая элитная иномарка McLaren взорвалась на трассе в подмосковном Одинцово после столкновения с дорожным ограждением. Произошедшее засняли на видео, его публикует телеграм-канал SHOT.

Жёлтая машина взорвалась на дороге в Подмосковье. Видео © Telegram/ SHOT

Информации о пострадавших пока не поступало. На видео можно заметить, как из от машины во все стороны летят искры. Также рядом с местом аварии можно заметить оперативно подъехавшую бригаду скорой помощи.