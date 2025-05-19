В Калмыкии столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовое авто, есть жертвы и погибшие
В Калмыкии при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли семь человек
В Республике Калмыкия случилось ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика. По данным регионального МЧС, в результате столкновения погибли семь человек, ещё 11 получили травмы.
«На территории Юстинского района (на 1211 км ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань») в районе п. Цаган Аман произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля», — говорится в сообщении.
Одиннадцать пострадавших были госпитализированы для оказания медицинской помощи. В момент аварии в салоне маршрутного транспортного средства находился 21 пассажир. Микроавтобус следовал по направлению из Волгограда в Астрахань.
А ранее в Ставропольском крае произошла серьёзная авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи и Lada Kalina. В результате происшествия травмы получили четыре человека. По предварительной информации, водитель легковой машины выехал на встречную полосу, где это разрешено дорожной разметкой, и столкнулся с автомобилем скорой помощи.