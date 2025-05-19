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Регион
19 мая, 01:39

В Калмыкии столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовое авто, есть жертвы и погибшие

В Калмыкии при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли семь человек

ДТП. Обложка © Telegram / МЧС Республики Калмыкия

ДТП. Обложка © Telegram / МЧС Республики Калмыкия

В Республике Калмыкия случилось ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика. По данным регионального МЧС, в результате столкновения погибли семь человек, ещё 11 получили травмы.

ДТП. Обложка © Telegram / МЧС Республики Калмыкия

ДТП. Обложка © Telegram / МЧС Республики Калмыкия

«На территории Юстинского района (на 1211 км ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань») в районе п. Цаган Аман произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля», — говорится в сообщении.

Одиннадцать пострадавших были госпитализированы для оказания медицинской помощи. В момент аварии в салоне маршрутного транспортного средства находился 21 пассажир. Микроавтобус следовал по направлению из Волгограда в Астрахань.

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А ранее в Ставропольском крае произошла серьёзная авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи и Lada Kalina. В результате происшествия травмы получили четыре человека. По предварительной информации, водитель легковой машины выехал на встречную полосу, где это разрешено дорожной разметкой, и столкнулся с автомобилем скорой помощи.

Тимур Хингеев
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