В Калмыкии столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовое авто, есть жертвы и погибшие

В Республике Калмыкия случилось ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика. По данным регионального МЧС, в результате столкновения погибли семь человек, ещё 11 получили травмы.

ДТП. Обложка © Telegram / МЧС Республики Калмыкия

«На территории Юстинского района (на 1211 км ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань») в районе п. Цаган Аман произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля», — говорится в сообщении.

Одиннадцать пострадавших были госпитализированы для оказания медицинской помощи. В момент аварии в салоне маршрутного транспортного средства находился 21 пассажир. Микроавтобус следовал по направлению из Волгограда в Астрахань.