Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 00:03

В Ставропольском крае произошло ДТП с участием скорой помощи и легковушки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Изобильненском округе Ставропольского края произошла серьёзная авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи и Lada Kalina. В результате происшествия травмы получили четыре человека, сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

По предварительной информации, водитель легковой машины выехал на встречную полосу, где это разрешено дорожной разметкой, и столкнулся с автомобилем скорой помощи. Пострадали оба водителя и два пассажира. Все они были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

Установлено, что водитель легковушки имел водительский стаж около полутора лет, он не числится злостным нарушителем правил дорожного движения и на момент аварии находился в трезвом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются.

В Подмосковье возбудили дело после ДТП с автобусом, в котором пострадали 14 человек
В Подмосковье возбудили дело после ДТП с автобусом, в котором пострадали 14 человек

Ранее фельдшер погибла при столкновении машины скорой помощи с грузовиком в ЕАО. По информации областной полиции, инцидент произошёл на повороте к селу Пашково в Облученском районе. Удар между транспортными средствами привёл к их возгоранию. Водителя и ещё одного человека госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Андрей Васильев
  • Новости
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar