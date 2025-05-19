В Ставропольском крае произошло ДТП с участием скорой помощи и легковушки

В Изобильненском округе Ставропольского края произошла серьёзная авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи и Lada Kalina. В результате происшествия травмы получили четыре человека, сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

По предварительной информации, водитель легковой машины выехал на встречную полосу, где это разрешено дорожной разметкой, и столкнулся с автомобилем скорой помощи. Пострадали оба водителя и два пассажира. Все они были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

Установлено, что водитель легковушки имел водительский стаж около полутора лет, он не числится злостным нарушителем правил дорожного движения и на момент аварии находился в трезвом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются.