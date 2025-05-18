В Подмосковье возбудили дело после ДТП с автобусом, в котором пострадали 14 человек

В Подмосковье в результате ДТП с участием рейсового автобуса пострадали 14 человек, включая двоих несовершеннолетних. Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкий вред здоровью.

Согласно данным подмосковной прокуратуры, инцидент произошёл в субботу около 15:00 на 36-м километре трассы М-5 «Урал» в Раменском муниципальном округе. В результате аварии с участием «Киа Спортейдж», грузовика и рейсового автобуса пострадали 14 человек – это водитель и пассажиры последнего транспортного средства.

Следственный комитет уже начал расследование по части 1 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия, сообщили в ГУ МВД по Московской области.