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18 мая, 00:55

В Подмосковье возбудили дело после ДТП с автобусом, в котором пострадали 14 человек

Последствия столкновения автобуса, грузовика и легковушки. Обложка © ГУ МЧС по Московской области

Последствия столкновения автобуса, грузовика и легковушки. Обложка © ГУ МЧС по Московской области

В Подмосковье в результате ДТП с участием рейсового автобуса пострадали 14 человек, включая двоих несовершеннолетних. Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкий вред здоровью.

Согласно данным подмосковной прокуратуры, инцидент произошёл в субботу около 15:00 на 36-м километре трассы М-5 «Урал» в Раменском муниципальном округе. В результате аварии с участием «Киа Спортейдж», грузовика и рейсового автобуса пострадали 14 человек – это водитель и пассажиры последнего транспортного средства.

Следственный комитет уже начал расследование по части 1 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Автобус с пассажирами слетел с трассы и перевернулся под Воронежем, есть пострадавшие
Автобус с пассажирами слетел с трассы и перевернулся под Воронежем, есть пострадавшие

Ранее Life.ru рассказывал, как на трассе в ЕАО фельдшер скорой помощи погибла при столкновении автомобиля СМП с грузовиком.

Юния Ларсон
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