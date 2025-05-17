Автобус с пассажирами слетел с трассы и перевернулся под Воронежем, есть пострадавшие
В Воронежской области перевернулся автобус, пострадали шесть пассажиров
Обложка © Пресс-служба полиции Воронежа
Накануне днём, около 15:50, в Лискинском районе Воронежской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. На 30-м километре одной из трасс, проходящей близ села Петропавловка, 51-летний водитель рейсового автобуса марки ПАЗ потерял управление, из-за чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. Об этом сообщает пресс-служба полиции Воронежа.
В результате аварии пострадали шесть человек. Среди них – сам водитель автобуса и пятеро пассажиров. Все пострадавшие – женщины в возрасте от 45 до 72 лет. Они получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Всего в момент ДТП в салоне находилось десять человек.
Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время работают на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства и точные причины, приведшие к съезду автобуса с дороги и его опрокидыванию.
Ранее в Республике Башкортостан опрокинулась фура с трофейной разбитой техникой Североатлантического альянса. В состав передвижной экспозиции входили французский БТР VAB и американский БТР М113. В ходе ДТП пострадали два человека.