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Регион
15 мая, 09:45

Трофейные натовские БТР ещё раз «подбили» на трассе М-5

Фура с подбитыми трофейными БТР попала в ДТП по дороге из Уфы

Техника НАТО снова в кювете. Фото © МЧС России

Техника НАТО снова в кювете. Фото © МЧС России

Неприятное дорожное происшествие случилось в Башкортостане с фурой, перевозившей трофейную технику НАТО. Грузовик опрокинулся, следуя из Уфы, где западные бронемашины недавно демонстрировались публике на майской выставке.

Инцидент произошёл на 1518 километре трассы М-5 в районе деревни Искра Иглинского района. В составе колонны, направлявшейся из столицы республики, находились экспонаты передвижной экспозиции – в частности, французский БТР VAB и американский БТР М113.

Техника НАТО снова в кювете. Фото © МЧС России

Техника НАТО снова в кювете. Фото © МЧС России

В МЧС Башкирии сообщили, что столкнулись грузовой автомобиль КамАЗ с тралом и легковушка «Киа». По их данным, в ДТП пострадали два человека, им оказывается помощь.

Армия России начала неожиданное наступление в Сумской области, ВСУ в замешательстве
Армия России начала неожиданное наступление в Сумской области, ВСУ в замешательстве

Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия за одну ночь разнесла львиную долю оружия и техники, которые Киев успел накопить в ходе майского перемирия. Было зафиксировано около 45 ударов по целям, расположенным сразу в 13 областях страны.

Владимир Озеров
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