Трофейные натовские БТР ещё раз «подбили» на трассе М-5

Неприятное дорожное происшествие случилось в Башкортостане с фурой, перевозившей трофейную технику НАТО. Грузовик опрокинулся, следуя из Уфы, где западные бронемашины недавно демонстрировались публике на майской выставке.

Инцидент произошёл на 1518 километре трассы М-5 в районе деревни Искра Иглинского района. В составе колонны, направлявшейся из столицы республики, находились экспонаты передвижной экспозиции – в частности, французский БТР VAB и американский БТР М113.

Техника НАТО снова в кювете. Фото © МЧС России

В МЧС Башкирии сообщили, что столкнулись грузовой автомобиль КамАЗ с тралом и легковушка «Киа». По их данным, в ДТП пострадали два человека, им оказывается помощь.