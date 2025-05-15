Трофейные натовские БТР ещё раз «подбили» на трассе М-5
Фура с подбитыми трофейными БТР попала в ДТП по дороге из Уфы
Техника НАТО снова в кювете. Фото © МЧС России
Неприятное дорожное происшествие случилось в Башкортостане с фурой, перевозившей трофейную технику НАТО. Грузовик опрокинулся, следуя из Уфы, где западные бронемашины недавно демонстрировались публике на майской выставке.
Инцидент произошёл на 1518 километре трассы М-5 в районе деревни Искра Иглинского района. В составе колонны, направлявшейся из столицы республики, находились экспонаты передвижной экспозиции – в частности, французский БТР VAB и американский БТР М113.
Техника НАТО снова в кювете. Фото © МЧС России
В МЧС Башкирии сообщили, что столкнулись грузовой автомобиль КамАЗ с тралом и легковушка «Киа». По их данным, в ДТП пострадали два человека, им оказывается помощь.
Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия за одну ночь разнесла львиную долю оружия и техники, которые Киев успел накопить в ходе майского перемирия. Было зафиксировано около 45 ударов по целям, расположенным сразу в 13 областях страны.