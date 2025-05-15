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Регион
15 мая, 14:06

В ДТП с трофейными БТР НАТО в Башкирии пострадали два человека

Техника НАТО снова в кювете. Фото © Telegram / МЧС Башкортостана

Техника НАТО снова в кювете. Фото © Telegram / МЧС Башкортостана

Два человека пострадали в ДТП в Иглинском районе Башкирии, грузовой автомобиль КамАЗ столкнулся с тралом и легковушка КИА. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Известно, что фура перевозила трофейную технику НАТО.

«В ДТП пострадали два человека. Сотрудники МЧС России на месте оказали первую помощь пострадавшим и отключили аккумуляторные батареи на автомобилях», — говорится в сообщении.

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Напомним, инцидент произошёл на 1518-м километре трассы М-5 в районе деревни Искра Иглинского района. В составе колонны, направлявшейся из столицы республики, находились экспонаты передвижной экспозиции – в частности, французский БТР VAB и американский БТР М113.

Никита Никонов
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