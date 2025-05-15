В ДТП с трофейными БТР НАТО в Башкирии пострадали два человека

Два человека пострадали в ДТП в Иглинском районе Башкирии, грузовой автомобиль КамАЗ столкнулся с тралом и легковушка КИА. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Известно, что фура перевозила трофейную технику НАТО.

«В ДТП пострадали два человека. Сотрудники МЧС России на месте оказали первую помощь пострадавшим и отключили аккумуляторные батареи на автомобилях», — говорится в сообщении.