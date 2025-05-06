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Специальная военная операция (СВО)

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6 мая, 07:56

Трофейный дрон «Баба-Яга» успешно испытали в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Armiagov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Armiagov

Тяжёлый дрон-бомбардировщик «Баба-Яга», собранный из сбитых украинских беспилотников в полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии, успешно прошёл боевые испытания в зоне СВО на Херсонском направлении. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости», присутствовавший при тестовом полёте.

В полевой лаборатории БПЛА при 18-й армии группировки «Днепр» военные занимаются ремонтом, модернизацией российских беспилотников, а также анализируют и адаптируют захваченную технику противника.

Бойцы в зоне СВО провели боевое крещение для нового дрона — "Голубя"
Бойцы в зоне СВО провели боевое крещение для нового дрона — "Голубя"

Ранее «Кулибин-клуб» Народного фронта в интересах бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, организовал испытания дронов-камикадзе и БПЛА самолётного типа на полигоне во Владимирской области. Работу своих изобретений проверили умельцы из нескольких российских регионов.

Марина Фещенко
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