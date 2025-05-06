Трофейный дрон «Баба-Яга» успешно испытали в зоне СВО
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Тяжёлый дрон-бомбардировщик «Баба-Яга», собранный из сбитых украинских беспилотников в полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии, успешно прошёл боевые испытания в зоне СВО на Херсонском направлении. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости», присутствовавший при тестовом полёте.
В полевой лаборатории БПЛА при 18-й армии группировки «Днепр» военные занимаются ремонтом, модернизацией российских беспилотников, а также анализируют и адаптируют захваченную технику противника.
Ранее «Кулибин-клуб» Народного фронта в интересах бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, организовал испытания дронов-камикадзе и БПЛА самолётного типа на полигоне во Владимирской области. Работу своих изобретений проверили умельцы из нескольких российских регионов.