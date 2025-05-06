Трофейный дрон «Баба-Яга» успешно испытали в зоне СВО

Тяжёлый дрон-бомбардировщик «Баба-Яга», собранный из сбитых украинских беспилотников в полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии, успешно прошёл боевые испытания в зоне СВО на Херсонском направлении. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости», присутствовавший при тестовом полёте.

В полевой лаборатории БПЛА при 18-й армии группировки «Днепр» военные занимаются ремонтом, модернизацией российских беспилотников, а также анализируют и адаптируют захваченную технику противника.