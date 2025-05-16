Добро обернулось проломанной головой: Врача из Татарстана избили за попытку помочь при ДТП

В посёлке городского типа Балтаси (Татарстан) медик подвергся жестокому нападению после того, как остановился у места ДТП, чтобы предложить свою помощь. По словам его супруги, доктору проломили череп и угрожали расправой. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Избиение врача в Татарстане. Видео © Telegram / «Осторожно, новости»

Инцидент случился, когда врач-анестезиолог возвращался домой после ночной смены. Заметив на обочине разбитый автомобиль, он решил остановиться и посмотреть, не требуется ли кому-то неотложная помощь.

Однако на мужчину внезапно напали трое пьяных молодых людей, предположительно 19-20 лет. Как утверждает жена пострадавшего, они сбили доктора с ног, жестоко избивали его, прыгали сверху и даже угрожали чем-то похожим на пистолет.

Врачу удалось вырваться из рук нападавших и своим ходом добраться до ближайшей больницы. Там ему диагностировали серьёзные травмы: множественные ушибы и сотрясение мозга.

История получила широкую огласку после того, как супруга пострадавшего рассказала о случившемся в социальных сетях. Примечательно, что часть комментаторов вместо сочувствия стала обвинять самого медика, предполагая, что причиной стала ссора или даже его внешний вид (а именно длинные волосы). Тем временем, полиция оперативно задержала подозреваемых, ведётся следствие по факту нападения.