Число пострадавших при ДТП в подмосковном Раменском увеличилось до 14

В результате аварии, произошедшей в Раменском районе Московской области, количество пострадавших увеличилось до 14 человек, включая двух несовершеннолетних, об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры Московской области.

ДТП в Раменском районе. Видео © Telegram/Прокуратура Московской области

«По предварительным данным, сегодня днём около 15 часов на 36-м километре трассы М-5 Урал произошло столкновение грузовика с автомобилем «Киа Спортейдж», оба водителя остановились, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в стоящие автомобили въехал рейсовый автобус. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 14 человек — пассажиры и водитель автобуса, в том числе двое несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

Раменская городская прокуратура будет следить за расследованием обстоятельств аварии и оценит, насколько перевозчик соблюдал требования федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.