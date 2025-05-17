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Регион
17 мая, 16:47

Число пострадавших при ДТП в подмосковном Раменском увеличилось до 14

Обложка © Telegram/Прокуратура Московской области

Обложка © Telegram/Прокуратура Московской области

В результате аварии, произошедшей в Раменском районе Московской области, количество пострадавших увеличилось до 14 человек, включая двух несовершеннолетних, об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры Московской области.

ДТП в Раменском районе. Видео © Telegram/Прокуратура Московской области

«По предварительным данным, сегодня днём около 15 часов на 36-м километре трассы М-5 Урал произошло столкновение грузовика с автомобилем «Киа Спортейдж», оба водителя остановились, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в стоящие автомобили въехал рейсовый автобус. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 14 человек пассажиры и водитель автобуса, в том числе двое несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

Раменская городская прокуратура будет следить за расследованием обстоятельств аварии и оценит, насколько перевозчик соблюдал требования федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

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Напомним, в Московской области, в Раменском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, легкового автомобиля и грузовика. Инцидент произошёл на 36-м километре трассы М-5 «Урал», где все три транспортных средства двигались в одном направлении.

Анастасия Никонорова
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