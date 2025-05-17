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Регион
17 мая, 14:45

Три человека пострадали в ДТП с автобусом, легковушкой и грузовиком в Раменском

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Подмосковье произошла авария с участием автобуса, легковушки и грузовика. По данным ГУ МВД России по Московской области, в результате ДТП три человека получили травмы.

Согласно информации, столкновение произошло на 36-м километре трассы М-5 «Урал», где легковой автомобиль, грузовик и автобус двигались в одном направлении.

«На 36-м км автодороги М-5 »Урал« произошло попутное столкновение легкового автомобиля, грузовой автомашины и автобуса», — сказали в ведомстве.

В результате аварии три пассажира автобуса были травмированы. Сотрудники Госавтоинспекции работают над выяснением всех обстоятельств происшествия.

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Ранее Life.ru писал, что в Курской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Водители обоих транспортных средств скончались на месте происшествия. 17 человек были доставлены в больницу с различными травмами. Состояние двоих из них оценивается как тяжёлое.

Анастасия Никонорова
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