Три человека пострадали в ДТП с автобусом, легковушкой и грузовиком в Раменском
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В Подмосковье произошла авария с участием автобуса, легковушки и грузовика. По данным ГУ МВД России по Московской области, в результате ДТП три человека получили травмы.
Согласно информации, столкновение произошло на 36-м километре трассы М-5 «Урал», где легковой автомобиль, грузовик и автобус двигались в одном направлении.
«На 36-м км автодороги М-5 »Урал« произошло попутное столкновение легкового автомобиля, грузовой автомашины и автобуса», — сказали в ведомстве.
В результате аварии три пассажира автобуса были травмированы. Сотрудники Госавтоинспекции работают над выяснением всех обстоятельств происшествия.
Ранее Life.ru писал, что в Курской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Водители обоих транспортных средств скончались на месте происшествия. 17 человек были доставлены в больницу с различными травмами. Состояние двоих из них оценивается как тяжёлое.