Три человека пострадали в ДТП с автобусом, легковушкой и грузовиком в Раменском

В Подмосковье произошла авария с участием автобуса, легковушки и грузовика. По данным ГУ МВД России по Московской области, в результате ДТП три человека получили травмы.

Согласно информации, столкновение произошло на 36-м километре трассы М-5 «Урал», где легковой автомобиль, грузовик и автобус двигались в одном направлении.

«На 36-м км автодороги М-5 »Урал« произошло попутное столкновение легкового автомобиля, грузовой автомашины и автобуса», — сказали в ведомстве.

В результате аварии три пассажира автобуса были травмированы. Сотрудники Госавтоинспекции работают над выяснением всех обстоятельств происшествия.