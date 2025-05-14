В Курской области произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом и двумя легковушками
Хинштейн: В Курской области в ДТП с автобусом двое погибли и 17 пострадали
Последствия аварии в Курской области. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
В Курской области в результате жёсткого столкновения пассажирского автобуса с двумя легковыми автомобилями пострадало 17 человек, ещё двое погибло на месте. О трагедии сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Последствия аварии в Курской области. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
«К огромной скорби, водители обоих легковых автомобилей погибли. По предварительным данным, 17 человек получили травмы различной степени тяжести, 2 человека в тяжелом состоянии», — написал он в своём телеграм-канале.
Сообщается, что на трассе Железногорск-Жуковец примерно в 15 часов произошло столкновение рейсового автобуса «ЛиАЗ» и двух легковых автомобилей Hyundai Solaris и Toyota RAV4. В настоящее время сотрудники ГАИ и прокуратуры выясняют обстоятельства ДТП. Известно, что автобус принадлежал железногорскому автотранспортному предприятию и следовал по маршруту в дачный посёлок.
Ранее автобус с 52 туристами угодил в ДТП под Ростовом по вине водителя «Оки». Погиб мужчина, находившийся за рулём легковушки.