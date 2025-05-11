Компания молодых людей разбилась в лобовом ДТП с КамАЗом на Алтае, трое погибли мгновенно

Страшная авария с тремя погибшими и тремя пострадавшими произошла днём 11 мая в Шелаболихинском районе Алтайского края. Трагедия произошла около 12:50 на 30-м километре автодороги «Павловск-Камень-на-Оби-граница с Новосибирской областью», сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным Госавтоинспекции, смертельное столкновение спровоцировал водитель легкового автомобиля «Тойота Королла Спринтер» 2004 года рождения. Он выехал на полосу встречного движения, где легковушка лоб в лоб столкнулась с грузовиком под управлением мужчины 1954 года рождения.

Удар был такой силы, что три человека из «Тойоты» погибли на месте: водитель и двое находившихся в машине молодых людей. Установлено, что одному из погибших пассажиров был 21 год, возраст второго ещё выясняется. Еще троим пассажирам легковушки — двум девушкам 2000 и 2008 годов рождения, а также юноше 2009 года рождения — удалось выжить, но они получили серьёзные травмы и были оперативно доставлены в больницу.