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Регион
11 мая, 12:13

Компания молодых людей разбилась в лобовом ДТП с КамАЗом на Алтае, трое погибли мгновенно

На Алтае КамАЗ врезался в легковушку с 6 молодыми людьми, погибли трое

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Страшная авария с тремя погибшими и тремя пострадавшими произошла днём 11 мая в Шелаболихинском районе Алтайского края. Трагедия произошла около 12:50 на 30-м километре автодороги «Павловск-Камень-на-Оби-граница с Новосибирской областью», сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным Госавтоинспекции, смертельное столкновение спровоцировал водитель легкового автомобиля «Тойота Королла Спринтер» 2004 года рождения. Он выехал на полосу встречного движения, где легковушка лоб в лоб столкнулась с грузовиком под управлением мужчины 1954 года рождения.

Удар был такой силы, что три человека из «Тойоты» погибли на месте: водитель и двое находившихся в машине молодых людей. Установлено, что одному из погибших пассажиров был 21 год, возраст второго ещё выясняется. Еще троим пассажирам легковушки — двум девушкам 2000 и 2008 годов рождения, а также юноше 2009 года рождения — удалось выжить, но они получили серьёзные травмы и были оперативно доставлены в больницу.

Шесть человек погибли и 18 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции
Шесть человек погибли и 18 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

Ранее на Шри-Ланке автобус, в котором ехали 75 пассажиров, сорвался со 100-метровой скалы и рухнул вниз, в результате чего погибло не менее 21 пассажира. Ещё более 30 человек получили травмы разной степени тяжести.

Владимир Озеров
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