Шесть человек погибли и 18 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции
Обложка © X / Nurullah Akca
Смертельная авария произошла в Турции. В результате крупного ДТП с участием пассажирского автобуса погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает портал A Haber.
Место ДТП. Видео © X / A Haber
Инцидент случился на трассе Чанаккале-Эзине, где столкнулись туристический автобус, самосвал и легковой автомобиль. По предварительным данным, ещё 18 человек получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы. На месте происшествия работают экстренные службы – полиция и спасатели.
Ранее в Ростовской области во время движения по трассе автомобиль «Ока» вылетел на встречную полосу, откуда на него надвигался автобус. В результате столкновения погибли водитель легковушки скончался ещё до приезда врачей.