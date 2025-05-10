Шесть человек погибли и 18 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

Смертельная авария произошла в Турции. В результате крупного ДТП с участием пассажирского автобуса погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает портал A Haber.

Место ДТП. Видео © X / A Haber

Инцидент случился на трассе Чанаккале-Эзине, где столкнулись туристический автобус, самосвал и легковой автомобиль. По предварительным данным, ещё 18 человек получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы. На месте происшествия работают экстренные службы – полиция и спасатели.