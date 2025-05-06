Нетрезвый самокатчик стал виновником ДТП в Приангарье

Иркутская полиция сообщила об аресте на 10 суток мужчины, устроившего ДТП на электросамокате. Причиной аварии стало вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный общается с правоохранителем. Видео © Telegram / МВД38

В Тайшете на прошлой неделе пьяный водитель электросамоката Kugoo Kirin спровоцировал ДТП, врезавшись в автомобиль Hyundai Creta. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако, при общении с нарушителем, сотрудники ГАИ выявили признаки сильного алкогольного опьянения, что подтвердилось медицинским освидетельствованием — уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превышал норму в четыре раза.

Более того, выяснилось, что мощность самоката требует наличия водительских прав категории «М», которых у мужчины никогда не было. В результате, нетрезвый водитель был отстранён от управления, а его самокат конфискован и отправлен на штрафстоянку.

В итоге суд назначил 51-летнему нарушителю наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.