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Регион
6 мая, 10:18

Нетрезвый самокатчик стал виновником ДТП в Приангарье

В Приангарье электросамокатчика арестовали на 10 суток за пьяную езду без прав

Иркутская полиция сообщила об аресте на 10 суток мужчины, устроившего ДТП на электросамокате. Причиной аварии стало вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный общается с правоохранителем. Видео © Telegram / МВД38

В Тайшете на прошлой неделе пьяный водитель электросамоката Kugoo Kirin спровоцировал ДТП, врезавшись в автомобиль Hyundai Creta. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако, при общении с нарушителем, сотрудники ГАИ выявили признаки сильного алкогольного опьянения, что подтвердилось медицинским освидетельствованием — уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превышал норму в четыре раза.

Более того, выяснилось, что мощность самоката требует наличия водительских прав категории «М», которых у мужчины никогда не было. В результате, нетрезвый водитель был отстранён от управления, а его самокат конфискован и отправлен на штрафстоянку.

В итоге суд назначил 51-летнему нарушителю наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

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Ранее врачи установили 56-летнему самокатчику титановый каркас на лицо после столкновения с другим любителем подобного двухколёсного транспорта. В результате ДТП пострадавший из подмосковных Мытищ получил множество травм и серьёзных переломов, медикам пришлось бороться за его жизнь и проводить пятичасовую операцию.

Обложка ©

Telegram / МВД38

Алиса Хуссаин
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