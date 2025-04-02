Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 апреля, 12:12

Эксперт объяснила, чем грозит перемещение электросамокатчиков с тротуаров на дороги

Директор АОМ Эрдман: Перемещение самокатов на дороги приведёт к росту ДТП

Запрет на передвижение электросамокатов по тротуарам и их перемещение на дороги может привести к росту числа смертельных случаев ДТП. Об этом заявила Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности. Она подчеркнула, что основой должно стать развитие велоинфраструктуры.

Ранее сообщалось, что правительство рассматривает поправки в ПДД, запрещающие движение электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам. Их предлагается направить на велодорожки или проезжую часть.

«Я думаю, что всё-таки у нас есть в городах, в стране улицы, которые позволяют реализовать совмещённое движение, где достаточная ширина улицы и не очень плотный человеческий поток», — отметила эксперт в беседе 360.ru.

Также специалист указала, что 90% электровелосипедов являются курьерскими. Она привела в пример Москву, где удельное количество электровелосипедов по сравнению с прокатными в 20 раз меньше, однако общее количество их поездок в два раза больше. По её мнению, электровелосипеды точно не следует допускать на пешеходные зоны.

Россиян могут обязать получать права для езды на электросамокатах
Россиян могут обязать получать права для езды на электросамокатах

Ранее заместитель министра МВД рассказал, что власти работают над ужесточением правил езды на электросамокате. Тем временем в Госдуме предложили запретить таким транспортным средствам передвигаться по тротуарам, чтобы обезопасить пешеходов от шальных водил.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / r.classen

Александра Мышляева
  • Новости
  • ПДД
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar