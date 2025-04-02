Эксперт объяснила, чем грозит перемещение электросамокатчиков с тротуаров на дороги

Запрет на передвижение электросамокатов по тротуарам и их перемещение на дороги может привести к росту числа смертельных случаев ДТП. Об этом заявила Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности. Она подчеркнула, что основой должно стать развитие велоинфраструктуры.

Ранее сообщалось, что правительство рассматривает поправки в ПДД, запрещающие движение электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам. Их предлагается направить на велодорожки или проезжую часть.

«Я думаю, что всё-таки у нас есть в городах, в стране улицы, которые позволяют реализовать совмещённое движение, где достаточная ширина улицы и не очень плотный человеческий поток», — отметила эксперт в беседе 360.ru.

Также специалист указала, что 90% электровелосипедов являются курьерскими. Она привела в пример Москву, где удельное количество электровелосипедов по сравнению с прокатными в 20 раз меньше, однако общее количество их поездок в два раза больше. По её мнению, электровелосипеды точно не следует допускать на пешеходные зоны.