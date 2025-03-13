В Госдуме хотят запретить электросамокатам ездить по тротуарам

Лидер партии Сергей Миронов подчеркнул, что самокатчики создают угрозу не только для себя, но и для пешеходов, в том числе детей. В этом сезоне ожидают на дорогах более 500 тысяч самокатов. При этом количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) растёт. Например, в 2024 году зафиксировали около 4 тысяч таких аварий.