В Госдуме хотят запретить электросамокатам ездить по тротуарам
Фракция СРЗП предложила запретить движение электросамокатов по тротуарам
Фракция «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме выступила с инициативой запретить движение электросамокатов по тротуарам. Об этом пишет SHOT.
Лидер партии Сергей Миронов подчеркнул, что самокатчики создают угрозу не только для себя, но и для пешеходов, в том числе детей. В этом сезоне ожидают на дорогах более 500 тысяч самокатов. При этом количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) растёт. Например, в 2024 году зафиксировали около 4 тысяч таких аварий.
В качестве решения проблемы предлагают создать отдельную инфраструктуру для пользователей СИМ или перенести их на велодорожки. Это позволит защитить пешеходов от потенциальных угроз.
Ранее Минтранс РФ предложил запретить самокатчикам требовать от пешеходов пропускать их. Власти также намерены установить чёткое различие между средствами индивидуальной мобильности, велосипедами и мопедами.
Life.ru