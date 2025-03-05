В МВД заявили Life.ru о планах ужесточить правила езды для электросамокатов
Замминистра МВД Горовой: Работа по ужесточению правил для самокатчиков идёт
Первый заместитель министра МВД РФ Александр Горовой ответил на вопрос журналиста Life.ru об ужесточении правил дорожного движения для самокатчиков. По его словам, работа в этом направлении ведётся как со стороны властей, так и по линии правоохранителей.
Замминистра МВД Горовой: Работа по ужесточению правил для самокатчиков идёт. Видео © Life.ru
«Мы вместе с органами власти — кто-то пока идёт впереди, а кто-то несколько отстаёт, и вместе с собственниками этого вида транспорта — будем систематизировать их работу на площадях и улицах крупных городов», — сказал Горовой.
Напомним, ещё осенью прошлого года власти предложили запретить детям младше 16 лет кататься на электросамокатах. Также планируется запретить самокатчикам передвигаться по тротуарам и проезжей части. Однако для реализации этой идеи сначала необходимо создать выделенные дорожки. Сейчас власти Москвы ввели требование о регистрации на сайте Mos.ru для желающих пользоваться прокатом самокатов.
Life.ru