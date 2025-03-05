В МВД заявили Life.ru о планах ужесточить правила езды для электросамокатов

Первый заместитель министра МВД РФ Александр Горовой ответил на вопрос журналиста Life.ru об ужесточении правил дорожного движения для самокатчиков. По его словам, работа в этом направлении ведётся как со стороны властей, так и по линии правоохранителей.

Замминистра МВД Горовой: Работа по ужесточению правил для самокатчиков идёт. Видео © Life.ru

«Мы вместе с органами власти — кто-то пока идёт впереди, а кто-то несколько отстаёт, и вместе с собственниками этого вида транспорта — будем систематизировать их работу на площадях и улицах крупных городов», — сказал Горовой.