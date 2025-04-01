Только с 16 и в шлеме: Правительство РФ обсудило изменения ПДД для самокатчиков

В Правительстве РФ прошло совещание касательно внесения поправок в правила дорожного движения (ПДД), в частности по вопросам о запрете на езду по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах. Оно состоялось в прошлый четверг, 26 марта.

Как передаёт РБК, на совещании присутствовали представители правительства, Минпромторга, Минтранса, департамент транспорта Москвы и МВД. Куратором мероприятия выступил замруководителя аппарата правительства Алексей Уваров.

В ходе совещания было вынесено предложение о переквалификации электровелосипедов мощностью от 100 до 250 Вт к СИМ (средствам индивидуальной мобильности, а с большим показателем — к мопедам. Кроме того, предлагалось наложить запрет на заезд на тротуар, а также ввести правило об обязательной использовании шлема. При этом возраст, позволяющий свободно передвигаться посредством СИМ хотят увеличить с 14 до 16 лет. По вопросу передвижения на одном СИМ двум и более людям предложили ввести строгий запрет.

Представители власти предложили организовать движение электросамокатов и электровелосипедов по специально оборудованным велодорожкам. В случае их отсутствия — по правому краю дороги, и в крайнем случае — по тротуару. Проект изменений должен быть доработан и направлен Минтрансом в аппарат правительства до 3 апреля.