Новые правила для электросамокатов в России: кому нужны права и что хотят запретить Оглавление Новые правила для электросамокатов: главное за минуту Что именно хотят изменить для электросамокатов Правда ли теперь на электросамокат понадобятся права категории М Какие права подходят для мопеда Самокат 250 Вт: нужны права или нет Когда новые правила электросамокатов вступят в силу Какие правила для электросамокатов действуют сейчас Что изменится для детей младше 16 лет Запретят ли электросамокатам ездить по тротуарам Что изменится для курьеров Можно ли будет ездить вдвоём на одном электросамокате Запретят ли питбайки в России Будет ли платная парковка электросамокатов Придётся ли регистрировать электросамокат Что изменится для владельцев электровелосипедов Какие штрафы введут за новые нарушения Что делать владельцу электросамоката сейчас Что поменяется: таблица FAQ Минтранс подготовил новые правила для электросамокатов и электровелосипедов. Кому нужны права категории М, что изменится для детей и курьеров, запретят ли езду вдвоём и питбайки и когда поправки вступят в силу. Новые правила для электросамокатов в России могут изменить требования к правам, движению по тротуарам, поездкам детей и использованию питбайков. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Минтранс подготовил масштабные изменения Правил дорожного движения для электросамокатов, электровелосипедов, мопедов и другой микромобильной техники. Проект предлагает чётче разделить обычные средства индивидуальной мобильности и более мощный электротранспорт, ограничить поездки детей, запретить езду вдвоём, убрать курьеров с тротуаров и дать городам возможность вводить платные парковки для СИМ. Отдельные ограничения коснутся питбайков.

Важно: новые правила пока не вступили в силу. По состоянию на 3 ноября Минтранс завершил работу над проектом, но документ ещё должен быть опубликован для общественного обсуждения и пройти процедуру утверждения. Поэтому ниже отдельно указано, что действует сейчас, а что пока только предлагается.

Новые правила для электросамокатов: главное за минуту

Новые правила уже действуют? — Нет. Пока речь идёт о проекте изменений ПДД.

Кому могут понадобиться права? — Электросамокаты и электровелосипеды мощностью от 250 Вт до 4 кВт проект предлагает однозначно относить к мопедам. Для управления мопедом нужно право категории М либо другая открытая водительская категория.

Самокаты до 250 Вт останутся СИМ? — По проекту к СИМ отнесут электротранспорт мощностью 100-250 Вт со скоростью не более 25 км/ч.

По тротуару ездить запретят всем? — Нет. Для обычных пользователей возможность останется при предусмотренных условиях. Курьерам и пользователям тяжёлых СИМ массой более 35 кг доступ на тротуары хотят закрыть.

Можно будет ездить вдвоём? — Нет. Проект предусматривает федеральный запрет перевозки второго человека на СИМ.

Запретят питбайки? — Проект должен закрыть возможность ездить по дорогам и прилегающим территориям на технике, для которой не установлены правила движения либо отсутствует обязательная регистрация. В первую очередь это затронет питбайки.

Парковка самокатов станет платной? — Не автоматически. Регионам и муниципалитетам хотят дать возможность создавать платные парковочные места для СИМ.

Что именно хотят изменить для электросамокатов

Проект Минтранса перестраивает сам принцип классификации электрического двухколёсного транспорта.

По опубликованным данным, к СИМ предлагается относить электросамокаты и электровелосипеды:

с двигателем мощностью от 100 до 250 Вт;

способные двигаться со скоростью не более 25 км/ч.

Электросамокаты и электровелосипеды мощностью от 250 Вт до 4 кВт предлагается относить к мопедам и считать механическими транспортными средствами.

Это принципиально, потому что от категории транспорта зависит, где на нём можно ездить, нужны ли права и какие обязанности возникают у водителя.

Электросамокаты и электровелосипеды мощностью от 250 Вт до 4 кВт предлагают приравнять к мопедам, что может изменить требования к правам и правилам движения. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Правда ли теперь на электросамокат понадобятся права категории М

Не на любой.

И здесь есть важный нюанс, который легко потерять в заголовках о "новых правах на самокаты".

Действующие правила уже относят к мопедам двух- и трёхколёсные механические транспортные средства с электродвигателем номинальной мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт, если максимальная конструктивная скорость не превышает 50 км/ч. Для мопеда требуется право категории М.

Судебная практика это подтверждает: например, электросамокат мощностью 600 Вт и с конструктивной скоростью 45 км/ч уже признавался транспортным средством, для управления которым требуется водительское удостоверение.

То есть проект Минтранса не вводит права категории М с нуля для всей мощной электротехники. Он должен сделать границу между обычным СИМ и мопедом гораздо более однозначной.

Какие права подходят для мопеда

Категорию М можно получить с 16 лет.

При этом человеку, у которого уже есть российское право управления транспортным средством другой категории или подкатегории - например B, - отдельно сдавать экзамен на категорию М не требуется при отсутствии соответствующих медицинских ограничений.

Самокат 250 Вт: нужны права или нет

Именно мощность около 250 Вт становится одной из ключевых границ.

По проекту Минтранса обычным СИМ будет считаться электротранспорт мощностью от 100 до 250 Вт при скорости не более 25 км/ч. Более мощные устройства в диапазоне до 4 кВт предполагается относить к мопедам.

Электросамокаты мощностью до 250 Вт останутся в категории средств индивидуальной мобильности, а более мощные модели предлагают приравнять к мопедам. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Но пока поправки не утверждены, ориентироваться необходимо на действующую редакцию ПДД и реальные технические характеристики конкретной модели, а не только на маркетинговое название "электросамокат".

МВД в 2026 году отдельно обращало внимание, что действующие ПДД не устанавливают общего предела мощности для понятия СИМ, из-за чего техническая классификация некоторых устройств действительно вызывает споры.

Когда новые правила электросамокатов вступят в силу

Точной даты пока нет.

На 3 ноября Минтранс завершил подготовку проекта и собирается опубликовать его для общественного обсуждения. После этого документ должен пройти необходимые процедуры и быть утверждён Правительством.

Поэтому сообщения в духе "с сегодняшнего дня самокатчикам нужны новые права" неверны.

До официального вступления поправок в силу действуют нынешние ПДД.

Какие правила для электросамокатов действуют сейчас

Сейчас СИМ уже регулируются Правилами дорожного движения. Главные федеральные нормы:

максимальная скорость движения на СИМ - 25 км/ч;

пешеход имеет приоритет при совместном движении;

для движения по тротуару и пешеходным зонам в предусмотренных ПДД случаях масса СИМ не должна превышать 35 кг;

взрослые и подростки старше 14 лет прежде всего должны пользоваться велосипедной инфраструктурой;

дети 7-14 лет сейчас могут передвигаться на СИМ по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам и в пешеходных зонах;

дети младше семи лет могут использовать СИМ только в сопровождении взрослых.

Именно возрастной блок проект Минтранса меняет особенно заметно.

Что изменится для детей младше 16 лет

Сейчас федеральные ПДД разрешают детям пользоваться СИМ при соблюдении специальных возрастных правил.

Проект предлагает существенно поднять фактическую возрастную планку для поездок в городской среде.

Новые правила для электросамокатов могут изменить условия поездок для детей младше 16 лет и повысить возрастные ограничения для использования СИМ в городской среде. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Водителям электросамокатов младше 16 лет хотят запретить ездить по территориям общего пользования, включая:

улицы;

набережные;

скверы;

бульвары.

Кататься они смогут только вне таких территорий. Если эта норма войдёт в окончательную редакцию, она станет одним из самых заметных отличий новых правил от действующих.

Запретят ли электросамокатам ездить по тротуарам

Полного запрета для всех пользователей проект не предусматривает.

Для обычного пользователя старше 16 лет приоритетными останутся:

велосипедная или велопешеходная дорожка;

велосипедная зона;

полоса для велосипедистов;

проезжая часть жилой зоны.

На тротуар или в пешеходную зону можно будет выехать как исключение - если подходящей велосипедной инфраструктуры нет.

Но две категории пользователей этого права, согласно проекту, лишатся:

курьеры-доставщики;

пользователи тяжёлых СИМ массой более 35 кг.

Что изменится для курьеров

Курьерам предлагают полностью запретить движение по тротуарам.

Это касается не только классических прокатных самокатов. Власти отдельно обращают внимание на доставщиков, которые используют мощные электровелосипеды и другой электротранспорт.

Какие новые правила для электросамокатов и электровелосипедов предлагает Минтранс, — в отдельном материале Life.ru.

Можно ли будет ездить вдвоём на одном электросамокате

Проект предлагает прямо закрепить в федеральных ПДД запрет на перевозку двух и более человек на одном СИМ.

Сейчас запрет на поездки вдвоём уже широко применяется кикшеринговыми сервисами через пользовательские правила, а действующие ПДД также содержат ограничения на перевозку пассажиров, если конструкцией транспорта это не предусмотрено.

Проект новых правил для электросамокатов предусматривает прямой запрет на поездки вдвоём на одном СИМ, если транспорт не рассчитан на перевозку пассажира.Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Новая редакция должна сделать запрет максимально прямым именно для СИМ.

Запретят ли питбайки в России

Саму продажу или использование питбайков на спортивных трассах проект не запрещает.

Ограничение касается дорог общего пользования и прилегающих территорий.

Минтранс предлагает запретить движение там на средствах и механизмах:

требования к движению которых ПДД не устанавливают;

либо для которых обязательная регистрация не выполнена.

В первую очередь эта норма рассчитана на питбайки - мини-мотоциклы, которые часто продаются как спортивный инвентарь и не имеют документов для регистрации в качестве обычного дорожного транспорта.

Под норму также потенциально может попасть другая самодельная или незарегистрированная техника.

То есть корректнее писать: "питбайки хотят убрать с дорог общего пользования", а не "питбайки полностью запретят в России".

Будет ли платная парковка электросамокатов

Проект предусматривает такую возможность, но не означает введения платы по всей России.

Региональным и муниципальным властям хотят разрешить создавать специальные парковочные места для СИМ. Платное место можно будет обозначать синей разметкой. На разрешённой парковке электросамокат потребуется ставить на подножку либо фиксировать вертикально.

Поэтому формулировка "в России вводят платную парковку самокатов" была бы слишком широкой. Правильнее: городам хотят разрешить делать часть парковок для СИМ платными.

Придётся ли регистрировать электросамокат

В сегодняшнем проекте поправок в ПДД вопрос прав, движения и парковки не следует смешивать с отдельной инициативой по реестру средств микромобильности.

Минтранс действительно ранее предлагал создать реестр СИМ, электровелосипедов и мопедов с учётными знаками. Этот проект публиковался для обсуждения ещё в 2024 году.

Однако нельзя писать, что все личные электросамокаты уже обязаны регистрировать в ГИБДД или получать государственный номер. Это отдельная регуляторная линия.

Что изменится для владельцев электровелосипедов

Для электровелосипедов новая классификация не менее важна, чем для самокатов.

Проект предлагает: 100-250 Вт и скорость до 25 км/ч - электрический транспорт может попадать в категорию СИМ; 250 Вт-4 кВт - категория мопеда.

Новые правила для электровелосипедов могут разделить модели по мощности: устройства до 250 Вт останутся в категории СИМ, а более мощные могут приравнять к мопедам. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обычным велосипедом предлагается считать транспорт, который приводится в движение мускульной силой человека, без электромотора в конструкции.

При этом действующее регулирование уже отделяет обычный электровелосипед мощностью не более 0,25 кВт, двигатель которого отключается после 25 км/ч, от мопеда.

Какие штрафы введут за новые нарушения

Отдельной утверждённой таблицы "новых штрафов за правила Минтранса" сейчас нет, потому что сами поправки ещё не вступили в силу.

Поэтому привязывать к проекту конкретные новые штрафы преждевременно.

Если мощный электросамокат юридически относится к мопеду, к его водителю уже сейчас применяются правила для механических транспортных средств. Но точные последствия будущей редакции необходимо оценивать после публикации и утверждения окончательного текста.

Этот блок стоит обновить после появления официального проекта и, при необходимости, связанных изменений КоАП.

Что делать владельцу электросамоката сейчас

Пока никакой срочной перерегистрации или массовой замены прав из-за новости 3 ноября не требуется.

Полезно проверить четыре характеристики своего устройства:

мощность двигателя;

максимальную конструктивную скорость;

массу;

то, как транспорт классифицирован производителем и по действующим ПДД.

Особенно внимательно стоит проверить технику мощнее 250 Вт: уже при нынешнем регулировании название модели или внешний вид не гарантируют, что устройство юридически считается СИМ.

Что поменяется: таблица

Новые правила для электросамокатов в России: как изменятся требования к мощности, правам, детям, движению по тротуарам, парковке и поездкам вдвоём. Инфографика © Life.ru

FAQ

Когда вступят в силу новые правила электросамокатов?

Дата пока не объявлена. 3 ноября стало известно о завершении работы Минтранса над проектом. Документ ещё должен пройти общественное обсуждение и процедуру утверждения.

Всем владельцам электросамокатов понадобятся права?

Нет. Речь прежде всего идёт о мощной технике, которая относится или будет однозначно отнесена к мопедам. На обычный СИМ категории М проект не вводит.

С какой мощности нужны права на электросамокат?

Действующие ПДД уже относят к мопедам электрический транспорт с номинальной максимальной мощностью более 0,25 и менее 4 кВт при выполнении других критериев мопеда. Проект Минтранса предлагает ещё чётче закрепить границу для электросамокатов и электровелосипедов.

Можно ли ездить на электросамокате без категории М, если есть права B?

Для мопеда право категории М предоставляется также владельцу другой открытой российской категории или подкатегории при отсутствии медицинских ограничений для категории М.

Запретят ли электросамокаты детям младше 16 лет?

Полного запрета на самокат как вещь проект не предусматривает. Предлагается запретить детям младше 16 лет ездить на электросамокатах по территориям общего пользования - улицам, набережным, скверам и бульварам.

Запретят ли самокатам ездить по тротуару?

Не всем. Обычным пользователям возможность движения по тротуару хотят сохранить как исключение при отсутствии подходящей велосипедной инфраструктуры. Курьерам и владельцам тяжёлых СИМ массой более 35 кг такой выезд предлагается запретить.

Можно ли будет ездить вдвоём?

Проект предусматривает прямой запрет движения двух и более человек на одном СИМ.

Питбайки полностью запретят?

Нет. Проект касается их движения по дорогам общего пользования и прилегающим территориям. Спортивное использование на предназначенных для этого площадках - другой вопрос.

Вся парковка для самокатов станет платной?

Нет. Проект только даёт регионам и муниципалитетам возможность организовывать платные парковочные места для СИМ.

Авторы Александра Новоселова