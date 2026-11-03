Курьерам на электротранспорте предлагают запретить выезжать на тротуары и в пешеходные зоны. Ограничение вошло в подготовленный Минтрансом проект изменений ПДД, с которым ознакомился «Коммерсантъ». Документ намерены вынести на общественное обсуждение.

«Вывод курьерского транспорта с тротуаров — необходимая мера для защиты пешеходов», — считает председатель общественного совета Минтранса Татьяна Горовая. По её словам, доставщики используют быстрые и тяжёлые устройства, которые пешеходы воспринимают как угрозу. В ведомстве также указывают на риск тяжёлых травм при столкновениях.

Для обычных пользователей СИМ проект сохраняет возможность выезда на тротуар при отсутствии велодорожки или велосипедной полосы. Однако курьерам и владельцам устройств тяжелее 35 килограммов такое исключение предоставлять не планируют. Отдельно предлагается приравнять электросамокаты и электровелосипеды мощностью от 250 Вт до 4 кВт к мопедам: их водители должны будут предъявлять инспекторам права категории М.

Вопрос обсуждают с марта, когда Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД рассмотреть ограничения для электровелосипедов на тротуарах. На круглом столе в Общественной палате тогда звучал более узкий вариант — запретить движение доставщиков на тротуарах шириной менее метра. Представители бизнеса также предлагали ограничить работу частных курьеров, объясняя это сложностью контроля за их транспортом.

В МВД на том обсуждении призывали учитывать последствия для уже сформировавшейся отрасли доставки. Директор Научного центра безопасности дорожного движения ведомства Дмитрий Митрошин обращал внимание на роль регионов и муниципалитетов: они могут развивать инфраструктуру, устанавливать правила пользования парками и взаимодействовать с сервисами доставки.

Минтранс подготовил более широкий пакет изменений. Какие новые правила для электросамокатов предлагают ввести в России, кому понадобятся права и что изменится для курьеров, Life.ru разобрал отдельно.

Ранее Life.ru рассказывал, что депутаты предложили ввести для велокурьеров экзамены на знание ПДД и номерные знаки. Юрий Григорьев выступил за ограничения скорости и чёткие требования к мощности двигателей. При этом он признал, что в сложившихся микрорайонах зачастую нет места для отдельных полос, а Виталий Милонов предостерёг от полного запрета, способного ударить по доставке и её клиентам.

Свой вариант регулирования ранее направил в Минтранс и Совет по правам человека. СПЧ предложил оставить определение велосипеда только для транспорта на мускульной тяге, а устройства с сиденьем и электромотором относить к мопедам или мотоциклам. Авторы инициативы обращали внимание на переделанные электровелосипеды с дополнительными аккумуляторами и более мощными двигателями.