В Казани курьерам ограничат скорость и запретят проезд в 15 зонах

В Казани курьерам на электровелосипедах запретят ездить по 15 общественным пространствам и ограничат скорость передвижения. Для доставщиков также введут специальные идентификационные номера и новые требования к парковке транспорта, сообщил председатель комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров на деловом понедельнике.

Под ограничения попадут Казанский Кремль, пешеходные улицы Баумана, Петербургская и Каюма Насыри, а также ряд парков и других общественных территорий. На остальных участках города курьерам разрешат разгоняться максимум до 25 км/ч. При этом в 401 специальной зоне, преимущественно возле школ, детских садов и скверов, скорость снизят до 10–15 км/ч.

Следить за соблюдением ограничений будут специальные электронные модули, которые установят на электровелосипеды. Кроме того, на сумках доставщиков появятся уникальные номера со светоотражающими элементами. По ним можно будет установить личность курьера, в том числе при поступлении жалоб на его поведение.

Отдельные правила коснутся парковки. Оставлять электровелосипеды запретят на газонах, клумбах, остановках общественного транспорта и ближе десяти метров от них. Такое же ограничение предусмотрено возле входов в пешеходные переходы. На тротуарах транспорт можно будет размещать только при условии, что для прохожих останется не менее полутора метров свободного пространства.

Для жалоб на нарушителей в Казани также запустили специальный чат-бот. За первые 12 дней его работы жители направили 17 обращений. Сейчас в городе насчитывается около 3,5 тысячи курьеров, большинство из которых передвигается на электровелосипедах. В исполкоме объяснили необходимость ограничений увеличением числа ДТП с участием доставщиков.

Ранее аналогичные требования к курьерам ввели в Москве. С мая 2026 года столичные службы доставки обязали использовать единую цифровую систему учёта сотрудников и оснащать электровелосипеды специальными модулями, не позволяющими развивать скорость выше 25 км/ч. Перед началом смены курьеры проходят проверку документов и подтверждают личность с помощью фотографии. За нарушения предусмотрены штрафы и блокировка доступа к заказам.