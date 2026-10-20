Курьеров на электровелосипедах хотят убрать с тротуаров

Курьеры на электровелосипедах не должны двигаться по тротуарам вместе с пешеходами. Им следует ездить по проезжей части или велодорожкам, сдавать экзамены на знание ПДД и получать номерные знаки. Об этом «Газете.ru» рассказали депутаты Госдумы Виталий Милонов и Юрий Григорьев.

По словам Милонова, нынешняя ситуация неправильна: доставщики фактически «поселяются» на территории, безопасной для пешеходов.

«Электровелосипеды должны двигаться по проезжей части. На тротуарах велосипедам делать нечего», — приводит издание слова зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Он признаёт сложность вопроса. Полный запрет ударит по экономике и по тем, кому удобно заказывать доставку. Поэтому речь идёт не об отмене, а о регулировании.

Григорьев видит решение в организации движения. Электровелосипеды должны ездить по предназначенным для велотранспорта дорогам и с ограничением скорости. Для этого нужно определить мощность двигателя и установить чёткие рамки.

Кроме того, депутат предлагает ввести номерные знаки для такого транспорта. А водителей обязать сдавать экзамен на знание ПДД. Тогда у них появится ответственность, сопоставимая с другими участниками движения.

Григорьев отметил: новые виды транспорта появляются быстро, и развитие городов должно это учитывать. Но в уже сложившихся микрорайонах регулировка вызывает трудности — там просто нет места для отдельных полос.

Кроме того, в Госдуме захотели обложить курьеров налогом. Доставщиков на электровелосипедах предложили обязать платить транспортный налог, оформлять страховку на случай ДТП и проходить проверки МВД.