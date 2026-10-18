В России выросла конкуренция за курьеров и увеличились сроки их найма

Усиление конкуренции за курьеров грозит службам доставки нехваткой сотрудников и ростом расходов, предупредила HR-директор федеральной сети Полина Гелемей. По её оценке, переманивание персонала высокими выплатами усложняет удержание работников и снижает рентабельность бизнеса.

«Конкуренция за курьеров уже влияет на сроки найма. Если в начале года вакансии закрывались за два-три дня, то сейчас поиск может занимать до двух недель», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

При этом интерес к вакансиям сохраняется: в августе поступило 115 откликов, а в сентябре — 142. Однако закрывать потребность в сотрудниках стало труднее. Просто обещать высокий доход недостаточн, реальные условия должны соответствовать заявленным, подчеркнула эксперт.

Одновременно увеличиваются расходы на оплату труда и транспорт. За прошлый год выплаты за заказы и почасовая ставка выросли примерно на 12%. Бесконечно повышать вознаграждение компании не могут, это отражается на экономике доставки и затрудняет сохранение прибыльности, заключила специалист.