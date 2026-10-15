Зарплаты по 190 тысяч и деньги за границу: В Госдуме захотели обложить курьеров налогом

Курьеров на электровелосипедах предложили обязать платить транспортный налог, оформлять страховку на случай ДТП и проходить проверки МВД. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Станислав Дружинин, сообщивший, что соответствующее обращение уже направлено в кабмин.

Дружинин предложил обложить курьеров на электровелосипедах налогом. Видео © Life.ru

По словам парламентария, электровелосипеды, используемые для доставки заказов, представляют опасность для пешеходов, в том числе детей. Он отметил, что с начала 2026 года в происшествиях с участием такого транспорта погибли около 50 человек, более 350 пострадали. Депутат заявил о росте этих показателей на 40% по сравнению с прошлым годом.

Отдельно Дружинин затронул заработки доставщиков. Парламентарий считает, что значительная часть заработанных ими денег отправляется за рубеж, хотя могла бы оставаться в российской экономике.

«Курьер, например, в Москве получает примерно 190 000 рублей зарплату. Причём 80% этих курьеров являются мигрантами и отправляют, естественно, большую часть этих денег к себе на родину. А эти деньги могли бы работать для блага нашей страны», — заявил Дружинин.

Для решения проблемы депутат предложил ввести транспортный налог на электровелосипеды, которые используются в коммерческих целях. Полученные средства, по его задумке, следует направлять на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры.

Вторая мера предполагает обязательное страхование ответственности курьеров на случай аварий. Это позволит компенсировать ущерб пострадавшим в ДТП.

Третья инициатива касается полномочий полиции. Сотрудникам МВД предлагается разрешить останавливать курьеров на электровелосипедах и проверять регистрацию транспорта и наличие страховки.

Ранее Life.ru сообщал о предложении ужесточить наказание за опасную езду на электросамокатах. Вопрос ответственности пользователей электротранспорта остаётся актуальным на фоне происшествий с пешеходами.