В Перми курьер на мопеде пнул пешехода в спину на тротуаре — видео

В Перми курьер на мопеде ударил ногой пожилого пешехода, который шёл по тротуару, после чего мужчина упал на газон. Кадры происшествия публикует URA.ru.

Курьер на ходу ударил пешехода в Перми. Видео © Telegram / URA.ru

На записи видно, как доставщик приближается к прохожему сзади. Вместо того, чтобы объехать мужчину, курьер выставляет ногу и толкает его. От удара пешеход теряет равновесие и падает на траву рядом с тротуаром.

Что стало причиной агрессивного поведения доставщика, пока неизвестно. Информации о состоянии пострадавшего и возможном обращении в полицию не поступало. Журналисты направили запрос в службу доставки, сотрудником которой предположительно является водитель мопеда.

Ранее Life.ru сообщал о конфликте велокурьера и самокатчика на северо-востоке Москвы, закончившемся поножовщиной. Доставщик едва не столкнулся с 32-летним мужчиной, после чего между ними произошла ссора. Во время потасовки курьер ударил оппонента ножом в руку и скрылся, однако позднее его задержали сотрудники полиции.