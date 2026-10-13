В Перми курьер на мопеде пнул пешехода в спину на тротуаре — видео
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Перми курьер на мопеде ударил ногой пожилого пешехода, который шёл по тротуару, после чего мужчина упал на газон. Кадры происшествия публикует URA.ru.
Курьер на ходу ударил пешехода в Перми. Видео © Telegram / URA.ru
На записи видно, как доставщик приближается к прохожему сзади. Вместо того, чтобы объехать мужчину, курьер выставляет ногу и толкает его. От удара пешеход теряет равновесие и падает на траву рядом с тротуаром.
Что стало причиной агрессивного поведения доставщика, пока неизвестно. Информации о состоянии пострадавшего и возможном обращении в полицию не поступало. Журналисты направили запрос в службу доставки, сотрудником которой предположительно является водитель мопеда.
Ранее Life.ru сообщал о конфликте велокурьера и самокатчика на северо-востоке Москвы, закончившемся поножовщиной. Доставщик едва не столкнулся с 32-летним мужчиной, после чего между ними произошла ссора. Во время потасовки курьер ударил оппонента ножом в руку и скрылся, однако позднее его задержали сотрудники полиции.
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