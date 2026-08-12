Дураки и дороги: Конфликт велокурьера и самокатчика в Москве закончился поножовщиной

Велокурьер ранил ножом 32-летнего самокатчика после конфликта на дороге на северо-востоке Москвы. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали. Инцидент произошёл вечером около магазина, сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, мужчина ехал домой на самокате, когда его едва не задел курьер на велосипеде. Столкновения удалось избежать, однако перепалка переросла в драку, во время которой доставщик достал нож.

Пострадавший получил ранение руки, после чего добрался до магазина, где ему оказали первую помощь и вызвали врачей. Курьер скрылся и по дороге выбросил нож, однако его личность установили по камерам наблюдения. Оружие позже нашли.

Опасные ситуации с двухколёсным транспортом уже происходили этим летом. В июне в Мурино нетрезвый мужчина на электросамокате сбил шестилетнего ребёнка. Мальчика госпитализировали с переломом ноги.