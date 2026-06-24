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24 июня, 09:56

Пожаловаться на лихих самокатчиков теперь можно через чат-бот: сервис охватывает 200+ городов

В России запустили чат-боты для жалоб на нарушения на самокатах в Max и VK

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ассоциация операторов микромобильности запустила чат-боты «Самокаты: общественный контроль» в мессенджере Max и социальной сети «ВКонтакте», через которые пользователи могут отправлять жалобы на нарушения. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

Сообщается, что любой гражданин может открыть бот, выбрать тип нарушения, указать время и место, а также прикрепить фото или видео. После заполнения формы обращение автоматически направляется в сервис кикшеринга, которому принадлежит самокат, а заявитель получает возможность отслеживать статус рассмотрения.

Отмечается, что отсутствие номера на самокате не мешает установить поездку нарушителя, однако его наличие на фото ускоряет идентификацию.

В зависимости от ситуации сервисы могут вынести предупреждение, назначить штраф или заблокировать аккаунт пользователя. При этом в ассоциации уточнили, что отметка об обработке обращения означает принятие мер, а более подробная информация о них может появиться позже при расширении интеграции системы. Подчёркивается, что бот работает только с арендными электросамокатами, жалобы на частные устройства не рассматриваются.

Среди типичных нарушений называют поездки вдвоём, несоблюдение возрастных ограничений, не спешивание на пешеходных переходах и неправильную парковку. По данным ассоциации, доля нарушителей среди пользователей сервисов не превышает 2%.

Отдельно уточняется, что система охватывает более 200 городов в России, Казахстане и Белоруссии. За год работы аналогичного бота в Telegram было обработано свыше 300 тысяч обращений.

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В начале июня в подмосковном Щёлкове произошло ДТП с участием автомобиля и электросамоката, на котором находились трое несовершеннолетних. По предварительным данным, Toyota при повороте столкнулась с самокатом, где находились 12-летний мальчик и две девочки 12 и 13 лет, всех детей госпитализировали.

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Юрий Лысенко
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