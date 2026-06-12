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Регион
12 июня, 10:02

Нейросеть Claude теперь будет запрашивать у россиян селфи и фото паспорта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stockinq

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stockinq

Нейросеть Claude теперь может запрашивать у пользователей из России паспортные данные и селфи, а в определённых случаях — передавать эту информацию американским и иным властям. Это следует из данных обновлённой политики конфиденциальности ИИ-ассистента от Anthropic.

Компания закрепила юридическое право требовать документы и биометрию, а также взаимодействовать с госорганами при подозрении на противоправные действия.

Для россиян, которые уже столкнулись с массовыми ограничениями доступа к Claude, это, по словам эксперта по внедрению AI Романа Адаменко, означает невозможность дальнейшего привычного использования, пишет Baza. При попытке легализации, вероятно, последует отказ: система потребует включить камеру и чётко определит геолокацию.

Причина ужесточения — расширение агентских возможностей Claude (доступ к почте, файлам, внешним API). Если бот совершит вредоносное действие, разработчик передаст регуляторам реальные данные того, кто отдал команду.

Создатели Claude пошли в суд против Пентагона
Создатели Claude пошли в суд против Пентагона

Ранее нейросеть Claude начала массово блокировать аккаунты россиян — доступа лишились несколько сотен человек, в основном IT-специалисты и бизнесмены. Они потеряли сложные проекты и аналитику. Официально модель в РФ недоступна, пользователи подключались через обходные схемы.

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Владимир Озеров
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