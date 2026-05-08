8 мая, 10:42

Нейросеть Claude массово блокирует российских пользователей — их «внешние мозги» удалены

Нейросеть Claude массово блокирует российских пользователей — их «внешние мозги» удалены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stockinq

Нейросеть Claude, разработанная компанией Anthropic, начала массово блокировать аккаунты пользователей из России. По данным Baza, своих учётных записей лишились несколько сотен человек — в основном айтишники и бизнесмены.

Для многих из них блокировка стала тяжелой потерей: в личных кабинетах хранилась архитектура сложных проектов и аналитика, которую выстраивали месяцами. В качестве утешения за удаление «внешних мозгов» компания возвращает деньги за подписку.

Claude — языковая модель, аналогичная ChatGPT или DeepSeek. Официально она недоступна в РФ, но ограничения ранее обходили. Эксперт по AI Дмитрий Антипов предположил, что именно «серая схема» подключения стала причиной массовой чистки. Возможно, Anthropic проводит внутреннюю оптимизацию и ужесточает верификацию для любых неподтверждённых аккаунтов.

Его коллега Роман Адаменко выдвинул другую версию: сбои могло вызвать нестабильное интернет-соединение в сочетании с постоянным переподключением VPN и сменой региона. В Anthropic, вероятно, сочли это нарушением правил использования ИИ-модели.

Создатели Claude пошли в суд против Пентагона
Ранее Life.ru рассказывал, что российские студенты столкнулись с новой проблемой: системы антиплагиата ошибочно маркируют их работы как написанные нейросетями и блокируют допуск к защите. После недавних обновлений алгоритмы стали активнее «вычислять» генеративные тексты, но начали сбоить — в чёрный список попадают даже полностью самостоятельные дипломы и курсовые.

Главные события в мире высоких технологий, искусственного интеллекта и связи — в разделе «Технологии» на Life.ru.

Юрий Лысенко
