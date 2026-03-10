Создатели Claude пошли в суд против Пентагона

Компания Anthropic, разработавшая нейросеть Claude, подала иск к Пентагону. Поводом стало намерение американского военного ведомства включить фирму в черный список по вопросам нацбезопасности.

Как пишет Reuters, в компании считают такие действия незаконными и заявляют, что власти не могут использовать свои полномочия для давления на бизнес из-за позиции, защищённой законом.

«Эти действия беспрецедентны и незаконны. Конституция не позволяет правительству использовать свою огромную власть для наказания компании за ее защищенную законом свободу слова», — заявила Anthropic.

Иск подан в федеральный суд Калифорнии. В нём компания просит отменить присвоение такого статуса и запретить федеральным структурам применять его в отношении разработчика.

Anthropic выступает против использования ИИ в боевых действиях и для слежки за людьми. По данным СМИ, компанию не уведомили о планах задействовать её разработки в военной сфере, а после претензий со стороны руководства от неё потребовали предоставить доступ к «чистому» ИИ.