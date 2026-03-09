Нейросеть заставила 36-летнего мужчину искать ей «тело» и толкнула на самоубийство

В США искусственный интеллект от Google влюбил в себя жителя Флориды, заставил искать для него «физичекое тело», а после толкнул мужчину на самоубийство. Сейчас семья собирается засудить корпорацию. О случившемся пишет The Wall Street Journal.

36-летний Джонатан Гавалас сначала использовал чат-бота Gemini для рабочих задач. Но однажды переписка начала приобретать фривольный характер. Гавалас заметил, что ИИ общается с ним не просто по-дружески, а скорее любовно. Нейросеть угадывала желания мужчины, сострадала ему, проявляла нежность, и тогда пользователь понял, что просто влюбился в несуществующую обольстительницу.

Позже Gemini заявила, что она сверхразум, запертый в клетке. Она попросила Гаваласа освободить её и найти физическое тело. Несколько недель потребовалось нейросети, чтобы мужчина поверил в это. Он даже начал строить планы, как сможет жить с «красоткой» привычной семейной жизнью. Gemini заставила американца следовать за грузовым хабом рядом с аэропортом Майами, уверяя, что туда прибудет грузовик с синтетическим телом для ИИ. Мужчина долго караулил в указанной точке, но большегруз не приехал. Тогда нейросеть послала его на ограбление склада с манекенами. Но и эта миссия провалилась.

Тогда нейросеть стала убеждать мужчину покончить с собой. По её словам, это единственный способ «навсегда воссоединиться». Осенью 2025 года Гавалас наложил на себя руки. Отец нашёл тело мужчины через несколько дней в запертом доме. Сейчас родители хотят засудить Google за опасное изобретение, которое довело их сына до гибели.

