Исповеди искусственному интеллекту: Почему люди стали заменять друзей нейросетями

Всё больше людей предпочитают общаться с нейросетями вместо живых собеседников. Клинический психолог и член Федерации психологов-консультантов России Жанна Воеводина объяснила в беседе с Life.ru, что ИИ привлекает пользователей не только практической пользой, но и психологическим комфортом.

По её словам, нейросети помогают быстро находить информацию и удовлетворять любопытство, но особенно людей притягивает их манера общения. ИИ охотно поддерживает разговор, делает комплименты и никогда не обесценивает вопросы собеседника.

Эмоционально здоровый человек понимает, что по сути он ведёт диалог сам с собой — как в шутке про разговор с собственным отражением. Но у некоторых пользователей виртуальное общение постепенно формирует зависимость и начинает вытеснять реальные контакты. Жанна Воеводина Клинический психолог и член Федерации психологов-консультантов России

Риск усиливается, если человеку не хватает общения в повседневной жизни. В первую очередь это касается людей, которые сталкиваются с социальной изоляцией.

Речь может идти о тех, кто живёт вдали от крупных городов, находится в эмиграции без круга общения или проводит много времени дома: удалённых работников, людей с инвалидностью, молодых родителей. Для них разговор с нейросетью иногда становится единственным «взрослым» диалогом за день. При этом им часто не хватает не столько информации, сколько внимания, направленного лично на них.

Ещё одна группа риска — люди, пережившие буллинг или психологические травмы. Даже нейтральное молчание другого человека они могут воспринимать как угрозу. В таких случаях нейросеть становится безопасным пространством, где нет осуждения и риска быть отвергнутым.

Также зависимость может формироваться у людей, переживающих тяжёлые жизненные периоды — потерю близкого человека, развод или депрессию. Виртуальный собеседник способен имитировать поддержку, давать советы и «выслушивать», при этом не требуя эмоциональных усилий и не предъявляя претензий.

Отдельно эксперт выделяет подростков в период сепарации. В этом возрасте молодые люди часто чувствуют, что их никто не понимает: родители раздражают, а сверстники могут предать. Нейросеть становится для них тайным собеседником и безопасным пространством для самовыражения. Однако если подросток полностью уходит в такое общение, это может помешать формированию реальных социальных навыков.

Чтобы не попасть в зависимость от диалогов с ИИ, психолог рекомендует сохранять баланс между виртуальным и реальным общением.

Например, можно использовать технику «трёх ответов»: прежде чем открыть чат с нейросетью, вспомнить трёх людей, с которыми можно обсудить свои мысли или эмоции. Даже простое воспоминание о них помогает разрушить ощущение, что ИИ — единственный доступный собеседник.

Ещё один способ — вести голосовой дневник. Если возникает чувство одиночества или тревоги, можно включить диктофон и несколько минут проговорить вслух свои мысли. Часто человеку нужен не столько совет, сколько возможность выговориться.

Также полезно искать живые сообщества по интересам — книжные клубы, спортивные секции, творческие мастерские или курсы актёрского и ораторского мастерства. Общение там строится вокруг общего дела и помогает легче преодолеть страх разговора с незнакомыми людьми.

«Важно помнить: настоящая близость возникает из живого взаимодействия и преодоления непонимания, а не из идеально сгенерированных ответов. Если появляется ощущение, что общаться с людьми стало сложнее, стоит обратиться к психологу — он может помочь восстановить этот контакт», — подчеркнула Воеводина.

