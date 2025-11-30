Россиян предупредили о риске «цифровой деменции» из-за искусственного интеллекта

Активное доверие искусственному интеллекту в обработке информации снижает способность человека к самостоятельным решениям, а также его логическое и творческое мышление, предупредил в беседе с «Газетой.ru» специалист в области искусственного интеллекта Игорь Никитин. По его словам, явление, известное как «когнитивная лень», возникает, когда мозг перестаёт тренировать собственные механизмы поиска решений.

«В научной литературе для описания снижения памяти, концентрации и способности к самостоятельному мышлению в результате постоянного потока цифровых стимулов используют термин «цифровое слабоумие» или «цифровая деменция», — подчеркнул эксперт.

Он связал это явление с феноменом клипового мышления, при котором человек удерживает внимание лишь короткое время, не может анализировать информацию или осваивать объёмные тексты. Знания перестают быть ценностью, поскольку любой ответ можно мгновенно найти в Интернете.

IT-эксперт указал на парадоксальную ситуацию: искусственный интеллект учится на гигантских массивах человеческого опыта, в то время как сами люди всё меньше стремятся к самостоятельному обучению. Сегодня, по его мнению, существует риск появления целых поколений «технологически догадливых, но мыслительно зависимых» людей, которые виртуозно пользуются гаджетами, но не могут решить сложную задачу без подсказки.

