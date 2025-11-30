Россия и США
30 ноября, 13:24

Россиян предупредили о риске «цифровой деменции» из-за искусственного интеллекта

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Активное доверие искусственному интеллекту в обработке информации снижает способность человека к самостоятельным решениям, а также его логическое и творческое мышление, предупредил в беседе с «Газетой.ru» специалист в области искусственного интеллекта Игорь Никитин. По его словам, явление, известное как «когнитивная лень», возникает, когда мозг перестаёт тренировать собственные механизмы поиска решений.

«В научной литературе для описания снижения памяти, концентрации и способности к самостоятельному мышлению в результате постоянного потока цифровых стимулов используют термин «цифровое слабоумие» или «цифровая деменция», — подчеркнул эксперт.

Он связал это явление с феноменом клипового мышления, при котором человек удерживает внимание лишь короткое время, не может анализировать информацию или осваивать объёмные тексты. Знания перестают быть ценностью, поскольку любой ответ можно мгновенно найти в Интернете.

IT-эксперт указал на парадоксальную ситуацию: искусственный интеллект учится на гигантских массивах человеческого опыта, в то время как сами люди всё меньше стремятся к самостоятельному обучению. Сегодня, по его мнению, существует риск появления целых поколений «технологически догадливых, но мыслительно зависимых» людей, которые виртуозно пользуются гаджетами, но не могут решить сложную задачу без подсказки.

Ранее учёные заявили о способности ИИ продлить жизнь человека до 150 лет. Замдиректора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Дарья Подчиненова полагает, что продление жизнь человека до 150 лет на основе применения технологий искусственного интеллекта возможно, но не за счёт изобретения «одной таблетки».

